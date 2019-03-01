الأرصاد: استمرار الطقس السيء اليوم والعظمى بالقاهرة 17 درجة والتحسن يبدأ السبت

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شهدت البلاد حالة من حالات عدم الاستقرار النسبى في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، ولكن يبدأ الاستقرار التدريجي لأحوال الطقس على أغلب الأنحاء بالجمهورية، بداية من اليوم الجمعة، الموافق 1 مارس،حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط، مع هدوء نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وعودة الاستقرار فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تراجع في نشاط الرياح على كافة الأنحاء، لكن مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وبخصوص فرص سقوط الأمطار، صرح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى، على أن تنحصر الأمطار على السواحل الشمالية السبت المقبل، مناشدا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

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ومن ناحيته، أشار الدكتور محمود شاهين وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن طقس الجمعة ، يشهد نشاط محدود للرياح وتستقر حركة الملاحة البحرية بالبحرين مع يوم السبت المقبل، لكن مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعدل من درجتين لـ 3 درجات .

وأضاف الدكتور محمود شاهين وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن اليوم الجمعة تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، ويبدأ من السبت ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة يليه ارتفاع تدريجى بحرارة الجو من الأحد .

وكشف وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه مع يوم السبت متوقع أن تعود الشبورة على الطرق تكون كثيفة خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية ، ووجه “شاهين” نصائحه للسائقين بضرورة توخى الحذر من الشبورة بداية من السبت المقبل واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.

ولفت وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إلى أن طقس “اليوك إند” مستقر نسبيا والأجواء خلال الـ 48ساعة المقبلة مستقرة وتسمح للمواطنين للخروج وقضاء إجازة “الويك إند”.

وحسب ما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في نشرتها الدورية عن أحوال الطقس، أن الخبراء يتوقعون أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

وعن الشبورة المائية، ذكر خبراء الأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة وتقل الرؤية صباحًا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية.

وبخصوص حالة البحرين، كشفت توقعات خبراء الأرصاد ، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحسب ما جاء في النشرة الدورية لهيئة الأرصاد الجوية، يعرض لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 1 مارس على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 16

طنطا 10 16

دمنهور 10 15

الإسكندرية 11 16

بلطيم 10 17

مطروح 10 16

السلوم 08 16

سيوة 08 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 15

الزقازيق 11 16

الإسماعيلية 10 18

السويس 10 18

العريش 10 17

رفح 10 16

رأس سدر 12 18

نخل 04 14

نويبع 06 17

طابا 08 13

كاترين -02 11

الطور 11 20

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 10 20

مرسى علم 11 20

الفيوم 09 17

بنى سويف 09 18

المنيا 06 18

أسيوط 07 19

سوهاج 09 19

قنا 10 19

الأقصر 10 20

أسوان 11 21

أبوسمبل 11 21

الوادي الجديد 09 20

شلاتين 14 24

أبو رماد 14 24

رأس حدربة 14 22

حلايب 16 21

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 1 مارس، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 30

المدينة 12 26

الرياض 15 29

المنامة 17 24

أبوظبي 22 30

الدوحة 20 24

الكويت 13 24

دمشق 00 10

بيروت 10 12

عمان 02 06

القدس 04 08

غزة 12 14

بغداد 09 20

مسقط 22 27

صنعاء 10 26

الخرطوم 18 33

طرابلس 08 16

تونس 08 18

الجزائر 07 16

الرباط 08 19

نواكشوط 15 29

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 1 مارس، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -07 04

اسطنبول 05 07

إسلام أباد 08 19

نيودلهي 08 20

جاكرتا 25 32

بكين -01 14

كوالامبور 24 34

طوكيو 07 11

أثينا 06 13

روما 06 17

باريس 08 15

مدريد 04 19

برلين 03 12

لندن 07 12

مونتريال -14 -07

موسكو -01 02

نيويورك -01 04

واشنطن 02 10