تعرف على موعد الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور أيمن حمزة ، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس من العام الحالي 2019 ، إن هناك 7.1 مليون عداد مسبوق الدفع ، وتم تركيب 10% من العداد السالف ذكره ، ومع نهاية العام 2019 ، تنتهي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، من تركيب العدد المقرر ، للتفرغ والتوسع في مناطق أخرى ، والوصول إلى 20 مليون عداد ذكي ومسبوق الدفع.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد ، المذاع على قناة ten ، أن المواطن يحق له تغيير عداد الكهرباء القديم ، واستبداله بالمسبوق الدفع ، الذي يساهم في تقليل قيمة الاستهلاك والفاتورة ، فضلًا عن أن العداد مسبوق الدفع ، يسهل شحنه عن طريق الموبايل ، وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تعميمه.

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وزاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن العدادات مسبوقة الدفع ، توضح للمواطن قيمة استهلاكه دون تدخل العنصر البشري ، عن طريق القارئ والمحصل ، ما يتيح للمواطن التحكم في قيمة الفاتورة.

أما عن الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء ، قال الدكتور أيمن حمزة ، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، تراعي البُعد الاجتماعي للمواطنين ، بحيث يكون هناك دعمًا تبادليًا داخل شرائح الاستهلاك ، بين قليلي وكثيري الاستهلاك ، متوقعًا الإعلان عن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ، قبل يوليو المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن المتبقي 3 سنوات فقط لرفع الدعم عن الكهرباء ، وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا ، لافتا إلى أن الزيادة سوف تكون في أول يوليو ، طبقا للخطة الموجودة.

وتابع الدكتور أيمن حمزة ، أن العداد الذكي لا يحتاج إلى كارت شحن ، لكن يكون من خلال مركز للتحكم ، ومن مميزاته أنه يبرمج من خلال التحكم في عدم تعدي قيمة معينة ، والتنسيق مع شركة التوزيع لتحديد القيمة ، وعند اقتراب النفاذ يتلقى المواطن رسالة تنبيهية ، فضلا عن أن العداد مبرمج للحافظ على الأجهزة الكهربائية الداخلية في المنزل ، حال حدوث ارتفاع مفاجئ في شدة الكهرباء.