تعرف على معايير حذف المواطنين من البطاقات التموينية

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، غدا السبت الموافق 2 مارس من العام الحالي 2019 ، المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين لدعم البطاقات التموينية ، وذلك في إطار عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لضبط منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه ، عن طريق عدة معايير ، أعلنها الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، في مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي.

المعايير التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية ،لحذف المواطنين من منظومة الدعم ، تتضمن معدل استهلاك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا ، واستهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا ، مصروفات مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة ، فضلا عن من لديه سيارة فارهة ، أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

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– طريقة إبلاغ المواطن بالحذف –

«سيتم حذفك».. إبلاغ لمن سيتم استبعادهم أنهم غير مستحقين للدعم ، وسوف يتم حذفهم ، حيث تكتب هذه العبارة على بون صرف الخبز أو التموين ، بداية من أول مارس ، وحتى منتصف الشهر ذاته ، وذلك من دون اتخاذ قرار فعلى بالحذف ، لإعطاء المواطنين الفرصة للتقدم بالتظلمات.

– تقديم التظلمات –

يحق للمستبعدين من البطاقات التموينية ، تقديم تظلم على الموقع اضغط هنا لتأكيد أحقيتهم في الدعم ، بعد أن تبدي الوزارة على الموقع ذاته سبب الاستبعاد ، وذلك لفترة مدتها 15 يوما ، بداية من أول مارس الحالي ، كما يحق للمستبعد من البطاقات التموينية ، التظلم ، بحيث تفحص وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه التظلمات ، ثم يتم البت فيهمدا خلال الفترة من 16 مارس وحتى نهاية الشهر ذاته.

– عودة الدعم –

وبعد مراجعة التظلمات ، تُعيد وزارة التموين والتجارة الداخلية ، من ثبت أنهم مستحقين وغير متوافر فيهم المعايير الخمس ، بينما تستبعد دمن يزيد فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة به ، عن أكثر من 650 كيلو وات شهريا ، أو فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه شهريا ، أو مصروفات مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة ، أو من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.