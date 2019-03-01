انخفاض درجات الحرارة والقاهرة 17 درجة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

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يسود طقس بارد اليوم الجمعة الموافق 1 مارس من العام الحالي 2019 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، فإن الرؤية في الشبورة المائية تقل خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وكذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، حيث يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد ، ومناطق من الوجه البحري ، أما الرياح أغلبها فتكون شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على السواحل الغربية.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، بيننا يتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين حتى مترين ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية غربية ، أما عن حالة البحر الأحمر ، فأوضح خبراء الطقس أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين حتى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس من العام الحالي 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 16

طنطا 10 16

دمنهور 10 15

الإسكندرية 11 16

بلطيم 10 17

مطروح 10 16

السلوم 08 16

سيوة 08 18

بور سعيد 10 17

دمياط 10 15

الزقازيق 11 16

الإسماعيلية 10 18

السويس 10 18

العريش 10 17

رفح 10 16

رأس سدر 12 18

نخل 04 14

نويبع 06 17

طابا 08 13

سانت كاترين -02 11

الطور 11 20

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 10 20

مرسى علم 11 20

الفيوم 09 17

بني سويف 09 18

المنيا 06 18

أسيوط 07 19

سوهاج 09 19

قنا 10 19

الأقصر 10 20

أسوان 11 21

أبو سمبل 11 21

الوادي الجديد 09 20

شلاتين 14 24

أبو رماد 14 24

رأس حدربة 14 22

حلايب 16 21