تعرف على محافظات المرحلة الثانية من «100 مليون صحة»

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انتهت محافظات المرحلة الثالثة ، من المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» ، استعداداتها للبدء في الحملة القومية للقضاء على فيروس سي ، ومسح الأمراض غير السارية ، حيث تبدأ من اليوم الجمعة 1 مارس من العام الحالي 2019 ، وتستمر حتى 30 أبريل من العام الحالي 2019 ، وهي محافظات «الوادي الجديد ، الجيزة ، الغربية ، الدقهلية ، الشرقية ، المنيا ، وقنا».

بدورها ، قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، إنه تم فحص 16 مليونا و50 ألف مواطن ، منذ انطلاق مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي ، والكشف عن الأمراض غير السارية ، في الأول شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.

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وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة والسكان ، أوضحت الدكتورة هالة زايد ، أنه تم فحص 3 ملايين و781 ألف مواطن ، حتى ظهر اليوم الـ11 للمرحلة الثانية من المبادرة ، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى كل المواطنين ، المحتمل إصابتهم بفيروس سي ، والاطمئنان عليهم وعلاجهم بالمجان تمامًا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، الدكتور خالد مجاهد ، قال إنه تم فحص231 ألفا و546 طالبا في المرحلة الثانوية ، منذ إطلاق المبادرة في محافظات المرحلة الأولى التسعة ، موضحا أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر المحافظات إقبالا ، وذلك بإجمالي تردد 51 ألفا و164 طالبا ، وأسيوط 42 ألفا و145 طالبا ، والبحيرة 41 ألفا و861 طالبا ، والقليوبية 35 ألفا و492 طالبا ، والفيوم 27 ألفا و649 طالبا.

وزاد الدكتور خالد مجاهد ، أن المسح في المدارس بدأ في الأول من ديسمبر الحالي ، وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل المقبل ، موضحا أن نسبة الإصابة بالفيروس من إجمالي عدد المفحوصين ، لم تتعد 0.3% ، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أن محافظة القاهرة كانت من أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية ، وذلك بإجمالي مليون و324 ألف مواطن ، تلتها محافظة سوهاج بـ 517 ألفا و843 مواطنًا ، ثم المنوفية بـ 473 ألفا و683 مواطنًا ، ثم كفر الشيخ بـ383 ألفا و768 مواطنا ، ثم بني سويف بـ341 ألف مواطن ، ثم الإسماعيلية بـ234 ألفا و29 مواطنا.

وتابع الدكتور خالد مجاهد ، أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص ، سجلتها محافظة الإسماعيلية ، وذلك بإجمالي 165% ، تليها محافظة البحر الأحمر بـ128% ، موضحا أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة ، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.