التموين: توفير السلع الأساسية لمدة 4 شهور وطرح الأرز المستورد بسعر 9 جنيهات للكيلو

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نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تأمين مخزون السلع الأساسية للبلاد لفترة الأربعة أشهر القادمة، من قمح و سكر وزيت وأرز، حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن حيث إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4 شهور، والاحتياطي من السكر يكفي حتى 5 شهور، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي للزيت 3.2 شهر، هذا وفق ما ذكره الوزير من تصريحات صحفيه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يوم الأحد الماضي.

أما فيما يتعلق بالأرز ، فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ستبدأ في طرح الأرز المستورد فى منافذ شركتى الجملة “العامة والمصرية”، وكذلك فى فروع مشروع جمعيتى ،وبقالى التموين فى مختلف المحافظات بداية من غدا السبت، يأتي هذا بعد نجاح الوزارة فى التعاقد على شراء أكثر من 115 الف طن أرز من الخارج خلال الأيام الماضية، وفقا للمواصفات القياسية وبعد اختبار عينات الآرز وطهيها من خلال المراكز المتخصصة، والتأكد من أنها تتوافق مع طعم الأرز المحلى لتأمين احتياجات المواطنين فى ظل استمرار حظر الحكومة فى تصدير الأرز المحلى للخارج لتلبية احتياجات البلاد من سلعة الأرز .

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ومن ناحيته، أكد وزير التموين، علي المصيلحي، أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على استيراد 115 الف طن أرز من الخارج، مشيرًا الى أنه حتى الآن تم تعبئة 7300 طن منهم، وسيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية وبدل نقاط الخبز خلال شهر مارس الجاري.

وأضاف المصيلحي، أن الوزارة حصلت على الإفراج الصحي عن الكميات المستوردة، مؤكدا أنه سيتم بدء طرح الأرز المستورد على البطاقات التموينية من أبريل المقبل وحتى يوليو، على أن يتم إضافة الأرز المحلي على البطاقات.

هذا وقام وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجنة علّيا للأرز لمعرفة المساحات المنزرعة منه، وكذلك المتوقع إنتاجه من الأرز المحلى، وذلك للعمل على توفير سلعة الأرز بشكل مستمر للمواطنين سواء من خلال الأرز المحلى أو من خلال استيراد أرز من الخارج ذات نوعيات جيدة وتتوافق مع طعم الارز المحلى .

وأشار “المصيلحي” إلى أن مخزون الوزارة من السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لعدة أشهر، حيث يكفى القمح 4 أشهر وزيت الطعام 3.3 أشهر، والسكر 5 أشهر بجانب توفير كافة السلع الاساسية، ﻭانه جار تعبئة الأرز المستورد عبوات زنه واحد كيلو جرام لطرحها ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم .

وعلى صعيد متصل، أكد “المصيلحي” أن الوزارة تتوسع حاليا فى إنشاء المنافذ السلعية فى مختلف المحافظات سواء من خلال إنشاء فروع جديدة لمشروع “جمعيتى” الخاص بشباب الخريجين فى مختلف محافظاتالجمهورية، أو جهودها في توفير المنتجات والسلع الغذائية فى منافذ شركتى الجملة “العامة والمصرية” وفروع المجمعات الاستهلاكية “الأهرام والنيل وإسكندرية للمجمعات” لافتا إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة المنتجات أول بأول وفقا لتوجيهات القيادة السياسة بتوفير السلع طوال الوقت وفى مختلف المناطق .

من ناحيته، صرح اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة – إحدى شركات للقابضة للصناعات الغذائية- بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم بدء طرح الأرز المستورد ذات جودة عالية فى منافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه البحرى اعتبارا من اليوم اول مارس، بجانب طرح الشركة المصرية للجملة المنتجات فى محافظات الوجه القبلى، مضيفًا أنه سيتم طرح كميات كبيرة من منتجات السلع الأساسية.

وعن الأرز، أكد رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أنه سيتم طرح الارز المستورد بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 9 جنيهات للكيلو للمستهلك، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتوفير كافة السلع الأساسية وطرحها للمواطنين أول بأول، كما يتم توفير منتجات الدواجن المجمدة، وأيضاً اللحوم المجمدة والطازجة وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الاخرى .

وأضاف اللواء خالد عبد الله أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تقوم بتوفير المنتجات والسلع الأساسية لمنافذ الشركات التابعة أول بأول كما أنه تم توفير سلعة الفول بكميات كبيرة، مضيفًا أنه تم توفير ما يقرب من 1250 طن فول سيتم طرحهم بمنافذ وفروع الشركة لتلبية احتياجات المواطنين من سلعة الفول بجانب توفير العدس وكافة السلع الغذائية والمنتجات بشكل مستمر، لافتا الى ان الشركة تقوم بتأمين احتياجات المحافظات الحدودية من السلع وكذلك كافة المحافظات فى الوجه البحرى مده تقرب من 4 أشهر بجانب توفير السلع أول بأول بشكل مستمر .

وأكد اللواء خالد عبد الله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، التابعة لوزارة التموين، أن الوزارة وفرت المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس ، وسيتم صرفها لبقالين التموين ليقومو بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يتم صرف السلع المدعمة للمواطنين بقيمة الدعم المخصص لكل لمواطن مقيد على البطاقات .