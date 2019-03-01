بالفيديو| إصابة شخصين إثر انفجار سيارة بنفق الثورة عقب انقلابها

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نشب حريق هائل نتج عن انفجار سيارة ملاكي، فجر اليوم الجمعة، الموافق 1 مارس، في نفق الثورة بمحور صلاح سالم، بمنطقة مصر الجديدة، نتيجة اصطدامها بسيارة أخرى .

اشتعلت السيارة نتيجة انفجار “تنك” البنزين الخاص بها وأحدثت دويًا مرعبًا، ما دفع كافه الأجهزة الأمنية لإعلان حالة الاستنفار ، لوقوع الحادث في منطقة حساسه وسيادية لقربها من مقر رئاسة الجمهورية بالإتحادية.

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وكانت غرفة العمليات المركزية بنجدة القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة بنفق الثورة بمحور صلاح سالم عقب انقلابها، وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق اشتعل بسيارة عقب انقلابها بنفق الثورة، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وسحب السيارة بعيدا عن النفق لتسيير حركة المرور.

وفرضت قوات الأمن كردون أمنى حول مكان الحادث وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وصرح مصدر أمني مسئول أن الحادث نتج عن انقلاب السيارة إثر تصادمها مع سيارة أخرى بسبب السرعة الزائدة، فى نفق الثورة، ما أدى إلى انفجارها واشتعال النار فيها، مضيفًا أنه نتج عن الحادث إصابة شخصان، وتم نقلهما إلى مستشفى هليوبوليس.