السكة الحديد: إلغاء 2000 جنيه من راتب السائق حال ثبوت تعاطيه مخدرات

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أعلن عضو النقابة العامة للعاملين في هيئة السكة الحديدية ، أشرف حسين ، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس من العام الحالي 2019 ، إلغاء حافز الـ1200 جنيه ، والـ800 جنيه الإضافي ، حال ثبت تعاطى السائقين للمخدرات.

وفي تصريحات تليفزيونية عنه ، أضاف أشرف حسين ، أن الراتب الأساسى للسائق فى هيئة السكك الحديدية يبلغ 400 جنيهًا ، إضافة إلى 40 جنيهًا على راتب السائق عوضًا عن المسافة التى يقطعها بالقطار ذهابًا وإيابًا ، من القاهرة إلى الإسكندرية.

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وزاد عضو النقابة العامة للعاملين في هيئة السكة الحديد ، أن المسافة التى يقطعها السائق من القاهرة إلى أسيوط ذهابا وإيابا ، تبلغ 75 جنيها ، ويرفع راتب السائق إلى نحو 1000 جنيه في الشهر.

وأعلنت هيئة السكة الحديد في بيان عنها صباح أول أمس الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، انحدار جرار وردية رقم 2302 ، ما تسبب في اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ، وتدمير مبنى إداري بشكل جزئي ، بينما تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات وعناصر من شرطة النقل والمواصلات ، للوقوف على ملابسات الوقعة التي راح ضحيتها 22 قتيلا و40 مصابا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، أعلن عصر اليوم ، خروج 14 مصابا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات السكة الحديد ، والهلال ، وشبرا العام ، بعد تحسن حالاتهم الصحية ، لافتا إلى أن باقي المصابين جارٍ توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء ، وأعلن كذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم 9 حالات إصابة في معهد ناصر ، و9 حالات أخرى في دار الشفاء ، وتتراوح الإصابات بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.

وانتظمت حركة القطارات في محطة مصر ، عدا رصيف رقم 6 ، بعد نجاح قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق ، حيث اتجه فريق التدخل وتلطوارئ بالهلال الأحمر المصري ، إلى موقع حادث حريق محطة مصر ، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.

وكان النائب العام ، المستشار نبيل صادق ، أمر مساء أمس الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2019 ، بحبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات في حادث قطار محطة مصر ، وهم: سائق الجرار 2305 ، ومساعده ، وعامل المناورة لذات الجرار ، وسائق الجرار 2302 ، وعامل المناورة لذات الجرار ، والعامل المختص بتحويلة الخطوط ، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.