الأرصاد تعلن تفاصيل الـ48 ساعة المقبلة

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قال مدير إدارة التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، محمود شاهين ، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس من العام الحالي 2018 ، إن حالة الطقس سوف تشهد استقرارا واضحا خلال الـ48 ساعة المقبلة ، فضلًا عن هدوء سرعة الرياح على معظم الأنحاء.

وفي تصريحات لبرنامج «هذا الصباح» ، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» ، صباح اليوم الجمعة ، أضاف محمود شاهين ، أن هدوء الرياح سوف يسمح للمواطنين بممارسة الأنشطة كافة ، وقضاء عطلة نهاية الأسبوع ، لافتا إلى أن الشبورة المائية سوف تكون خفيفة ، كما أنها سوف تسمح بالرؤية الواضحة على الطرق ، فضلا عن انحسار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

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ولفت مدير إدارة التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى استمرار فصل الشتاء المقرر انتهائه فلكيًا يوم21 مارس الحالي، مضيفا: «لا صحة لما يتردد بشأن صعوبة فصل الشتاء الحالي ، ووصفه بأبرد شتاء شهدته مصر ، هذا الشعور غير صحيح بالمرة ، ويشعر به المواطنين في الصيف أيضًا ، بأنه أصعب صيف وأكثر أجواء حارة مرت على مصر».