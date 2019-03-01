محافظ القاهرة: شاشات عرض في الميادين لبث مباريات “كأس الأمم” للمواطنين

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قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية، تابع خلالها خطوات تنفيذ الاستعدادت لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث أكد أن كل مستشفيات القاهرة ستكون فى حالة طوارئ خلال البطولة، التى مقرر أن تنطلق يوم 21 يونيو القادم وتختتم فى 19 يوليو، خاصة المستشفيات القريبة من الفعاليات كما أكد أنه يكون هناك انتشار لسيارات الإسعاف المجهزة مع التأكد من وجود طبيب بكل سيارة.

وخلال البيان الذي أصدرته المحافظة اليوم، أوضح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استعداد العاصمة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر عقدها خلال يونيو القادم، لافتًا إلى أن القاهرة تحظى بالنصيب الأكبر من فعاليتها، حيث تعقد بها مباريات مجموعتين من مجموعات البطولة الست إلى جانب استضافتها لحفلى الافتتاح والختام.

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وشدد اللواء خالد عبد العال، على أهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدينة بأفريقيا كلها ليس فى أماكن ومحيط إقامة المباريات وإقامة الفرق الرياضية فحسب ولكن بكافة أحياء العاصمة وخاصة الاماكن السياحية والتراثية.

واضاف البيان، أن اللواء خالد عبد العال، طلب من رؤساء الأحياء تحديد أماكن لوضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب، يأتي هذا بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة، حتى يتمكن لإتاحة أكبر عدد من المواطنين من متابعة مباريات البطولة، مشيراإلى أنه سيتم أيضًا عرض بعض الأفلام الوثائقية القصيرة عن الأماكن السياحية والتراثية بالقاهرة وكذلك أهم المشروعات الحديثة المنفذة بها عبر تلك الشاشات.

وأصدر محافظ القاهرة ، توجيهاته إلى رئيس هيئة النقل العامن بضرورة إزالة كافة الإعلانات المشوهة الموجودة على الأتوبيسات-على حد قوله، على أن يتم لصق شعار بطولة الأمم الأفريقية بدلاً عنها، بالإضافة إلى تخصيص أسطول كامل من الأتوبيسات لا يقل عن 600 أتوبيس تخصص في خدمة نقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة إلى أماكن إقامة المباريات مع التنسيق مع هيئة استادى القاهرة والدفاع الجوى لتخصيص أماكن انتظار الأتوبيسات ووضع لوحات إرشادية للمواطنين.

وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلا البيان على مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بضرورة مراجعة كافة المحاور الرئيسية بالقاهرة، خاصة كوبرى أكتوبر وطريق العروبة، وصلاح سالم، والمخيم الدائم ويوسف عباس وطريق النصر وترميم كافة الحفر والمطبات وإعادة الرصف فى حالة الاحتياج واستعواض البردورات الناقصة مع طلاءها، وكذلك استكمال بلاطات الأرصفة المفقودة وإعادة طلاء أجسام الكبارى من الداخل والخارج .

كما نبه محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، أن عليهم الالتزام بالخطة الموضوعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية وطلاء العقارات فى أماكن استضافة المباريات وإقامة الوفود، سواء كان من إعادة ترميم ورصف للطرق أواستكمال الأرصفة، كذلك التأكد من عمل كافة أعمدة الإنارة بكفاءة،فضلا عن إزالة كافة التشوهات والإعلانات القديمة من فوق الجدران والأسوار وإعادة طلائها لتظهر بالشكل الحضارى اللائق بأقدم عاصمة في أفريقيا.

وفي ختام البيان، وجه عبد العال، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بضرورة تكثيف أعمال النظافة وعدم السماح بوجود أى مخلفات مع رفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى وتقليم الأشجار وتنسيقها ونظافة أكشاك الكهرباء والتأكد من غلقها بإحكام وطلاء الأعمدة وإزالة أى ملصقات عليها.