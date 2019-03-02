الأرصاد: استقرار الطقس في الـ 48 ساعة القادمة.. لكن لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة

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كشف محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق 2 مارس،عن أحوال الطقس في الـ48 ساعة المقبلة، إذ ذكر أن البلاد تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، يصاحبه ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى 3 درجات.

وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية، أن الأجواء المناخية ستساعد على القيام بجميع الأنشطة البحرية والجوية، مشددًا على ضرورة استمرار مطالعة أحوال الطقس خصوصا في السواحل الشمالية والمناطق القريبة من البحار، وفي ساعات الصباح الباكر والتي قال :”متوقع أن تشهد شبورة خفيفة لا تؤثر على حركة الطرق”، على حد قوله.

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ووجه “شاهين”، تحذيرات للمواطنين من عدم الانخداع في تغير درجات الحرارة وتحول الطقس إلى “حار”، مشيرا إلى أنه لابد من الحفاظ على ارتداء الملابس الثقيلة لمدة 20 يومًا أخرى.

ولفت مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هدوء الرياح اليوم، سيكون له مردودًا إيجابياً على جميع الأنشطة اليومية ما يسمح للمواطنين بقضاء الأنشطة اليومية، والاستمتاع بعطلة الأسبوع في العديد من الأماكن والمحافظات.

ومن ناحيته ذكر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، مضيفًا أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن حالة البحرين، أشار “عبدالعال” إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لدرجات الحرارة فكانت ع القاهرة “القاهرة 12 19″، و”شرم الشيخ 13 22″، والأقصر 09 21″، وأبو رماد 14 23”.

وتأكيدًا لما سبق، فإن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت في نشرتها الدورية عن أحوال الطقس، أن يشهد اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

كما توقع خبراء الأرصاد ، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وحسب ما جاء في نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يعرض لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق 2 مارس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 11 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 11 18

بلطيم 10 18

مطروح 10 17

السلوم 08 17

سيوة 07 19

بورسعيد 10 19

دمياط 10 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 11 19

العريش 07 19

رفح 07 18

رأس سدر 13 19

نخل 04 19

نويبع 13 22

طابا 08 17

كاترين 02 12

الطور 12 20

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 11 22

مرسى علم 13 21

الفيوم 11 20

بنى سويف 10 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 20

سوهاج 08 21

قنا 09 21

الأقصر 09 21

أسوان 12 22

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 09 22

شلاتين 14 24

أبو رماد 14 23

رأس حدربة 14 22

حلايب 16 21