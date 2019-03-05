ما هي الفئات المستحقة للحذف من البطاقات التموينية؟.. وكيفية تقديم تظلم

«البطاقة غير مستحقة».. عبارة فوجئ بها كثير من أصحاب البطاقات التموينية ، مدوّنة على بون صرف الخبز المدعم بداية من شهر مارس الحالي ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي قبل أيام ، انطلاق المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للدعم ، وحددت الوزارة عدة معايير يتم على أساسها الحذف.
أسباب حذف غير المستحقين للدعم التمويني من وزارة التموين
- حذف كل من يزيد استهلاكه من الكهرباء عن 650 كيلو وات شهريا.
- حذف كل من تزيد فاتورة استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهريا.
- حذف كل من تزيد مصروفات مدارس أحد أبنائه عن 30 ألف جنيه سنويا فأكثر.
- حذف كل من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.
- حذف شاغلي الوظائف العُليا.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، انتهت من حذف غير المستحقين للدعم في المرحلة الأولى وفقًا لـ 4 معايير حددتها الوزارة.
«15 يوما» هي المهلة التي حددها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، لأصحاب البطاقات الذين تلقوا إنذارات بالحذف ، للتظلم من قرار الوزارة وطلب مراجعة البيانات لبيان مدى صحتها من عدمه ، حيث يتم تقديم التظلمات عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية «دعم مصر».
طريقة تقديم تظلم على وقف البطاقة التموينية
ويقدم موقع «مصر 365» ، طريقة تقديم تظلم على وقف البطاقة التموينية ، وهي كما يلي:
- الدخول إلى موقع دعم مصر من هنا: https://www.tamwin.com.eg/
- إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
- إدخال رقم البطاقة التموينية.
- طلب تقديم تظلم.
وخلال 15 يوما من ظهور إشارة الاستبعاد على بون الصرف ، تنظر وزارة التموين والتجارة الداخلية التظلم ، ويتم والبت فيه خلال 15 يومًا أخرى ، حيث يقتصر حذف غير المستحقين من الفئات الـ 5 المحددة على المقررات التموينية فقط دون الخبز ، وذلك حتى يتم البت في التظلمات.
بطاقة التموين غير سارية أو موقوفة مؤقتًا
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، طالبت أصحاب البطاقات التموينية بمراجعة بون صرف الخبز أو الدقيق ، وفي حال وجدوا عبارة «وقف مؤقت غير ساري على صاحب البطاقة» ، فيجب اتباع ما يلي:
- سوف يلاحظ المواطن في بون الصرف الخاص بالخبز ، وبون صرف التموين ، سبب وقف البطاقة التموينية المؤقت وغير الساري.
- يتم وقف البطاقة نهائيا بداية من أول أبريل المقبل ، ومنحت الوزارة فرصة لأصحاب البطاقات الذين تلقوا إنذارات بالحذف مدتها 15 يوما لا غير ، تبدأ من أول شهر مارس وحتى منتصف الشهر ذاته ، لتقديم تظلم وقف البطاقة التموينية المؤقت وغير الساري.
- تقديم التظلمات يكون عن طريق موقع دعم مصر فقط ، برقم بطاقة الرقم القومي والبطاقة التموينية ، ولا علاقة للمكاتب التموينية بالأمر.
- لا يحق للمواطن تعديل بيانات بطاقته التموينية ، عن طريق موقع دعم مصر.
- آخر موعد لتقديم التظلمات ، هو 15 مارس من العام الحالي 2019 ، وبعد هذا التاريخ سوف يتم غلق الموقع.
- تبدأ عملية فحص التظلمات ، اعتبارا من يوم 16 مارس من العام الحالي 2019 ، وتستمر حتى يوم 31 مارس من العام الحالي 2019.
وبعد انتهاء وزارة التموين والتجارة الداخلية من فحص التظلمات ، تكون النتيجة إما قبول التظلم وتشغيل البطاقة التموينية كما كانت ، أو رفض التظلم ووقف البطاقة بداية من أول أبريل 2019 ، أما من لم يتقدم بتظلم وهو منذر ببون الصرف ، فسوف يكون مصير بطاقتة التموينية الإيقاف نهائيا بداية من أبريل 2019.
التعليقات