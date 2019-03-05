ما هي الفئات المستحقة للحذف من البطاقات التموينية؟.. وكيفية تقديم تظلم

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«البطاقة غير مستحقة».. عبارة فوجئ بها كثير من أصحاب البطاقات التموينية ، مدوّنة على بون صرف الخبز المدعم بداية من شهر مارس الحالي ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي قبل أيام ، انطلاق المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للدعم ، وحددت الوزارة عدة معايير يتم على أساسها الحذف.

أسباب حذف غير المستحقين للدعم التمويني من وزارة التموين

حذف كل من يزيد استهلاكه من الكهرباء عن 650 كيلو وات شهريا. حذف كل من تزيد فاتورة استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهريا. حذف كل من تزيد مصروفات مدارس أحد أبنائه عن 30 ألف جنيه سنويا فأكثر. حذف كل من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث. حذف شاغلي الوظائف العُليا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، انتهت من حذف غير المستحقين للدعم في المرحلة الأولى وفقًا لـ 4 معايير حددتها الوزارة.

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«15 يوما» هي المهلة التي حددها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، لأصحاب البطاقات الذين تلقوا إنذارات بالحذف ، للتظلم من قرار الوزارة وطلب مراجعة البيانات لبيان مدى صحتها من عدمه ، حيث يتم تقديم التظلمات عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية «دعم مصر».

طريقة تقديم تظلم على وقف البطاقة التموينية

ويقدم موقع «مصر 365» ، طريقة تقديم تظلم على وقف البطاقة التموينية ، وهي كما يلي:

الدخول إلى موقع دعم مصر من هنا: https://www.tamwin.com.eg/ إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية. إدخال رقم البطاقة التموينية. طلب تقديم تظلم.

وخلال 15 يوما من ظهور إشارة الاستبعاد على بون الصرف ، تنظر وزارة التموين والتجارة الداخلية التظلم ، ويتم والبت فيه خلال 15 يومًا أخرى ، حيث يقتصر حذف غير المستحقين من الفئات الـ 5 المحددة على المقررات التموينية فقط دون الخبز ، وذلك حتى يتم البت في التظلمات.

بطاقة التموين غير سارية أو موقوفة مؤقتًا

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، طالبت أصحاب البطاقات التموينية بمراجعة بون صرف الخبز أو الدقيق ، وفي حال وجدوا عبارة «وقف مؤقت غير ساري على صاحب البطاقة» ، فيجب اتباع ما يلي:

سوف يلاحظ المواطن في بون الصرف الخاص بالخبز ، وبون صرف التموين ، سبب وقف البطاقة التموينية المؤقت وغير الساري. يتم وقف البطاقة نهائيا بداية من أول أبريل المقبل ، ومنحت الوزارة فرصة لأصحاب البطاقات الذين تلقوا إنذارات بالحذف مدتها 15 يوما لا غير ، تبدأ من أول شهر مارس وحتى منتصف الشهر ذاته ، لتقديم تظلم وقف البطاقة التموينية المؤقت وغير الساري. تقديم التظلمات يكون عن طريق موقع دعم مصر فقط ، برقم بطاقة الرقم القومي والبطاقة التموينية ، ولا علاقة للمكاتب التموينية بالأمر. لا يحق للمواطن تعديل بيانات بطاقته التموينية ، عن طريق موقع دعم مصر. آخر موعد لتقديم التظلمات ، هو 15 مارس من العام الحالي 2019 ، وبعد هذا التاريخ سوف يتم غلق الموقع. تبدأ عملية فحص التظلمات ، اعتبارا من يوم 16 مارس من العام الحالي 2019 ، وتستمر حتى يوم 31 مارس من العام الحالي 2019.

وبعد انتهاء وزارة التموين والتجارة الداخلية من فحص التظلمات ، تكون النتيجة إما قبول التظلم وتشغيل البطاقة التموينية كما كانت ، أو رفض التظلم ووقف البطاقة بداية من أول أبريل 2019 ، أما من لم يتقدم بتظلم وهو منذر ببون الصرف ، فسوف يكون مصير بطاقتة التموينية الإيقاف نهائيا بداية من أبريل 2019.