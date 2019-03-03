برلماني: 5 حالات مستثناة من قانون الدفع الإلكتروني

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أعلن عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري النائب محمد بدراوي، أن هناك بعض المناطق الجغرافية، تم استثنائها من “قانون الدفع الإلكتروني”.

وأضاف النائب محمد بدراوي، “إلى إن المادة رقم 3، من قانون الدفع الإلكتروني قد أتاحت إلى رئيس مجلس الوزراء باستثناء بعض المناطق الجغرافية من هذا القانون”.

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وأشار النائب، “أن الاستثناءات تنطبق على المناطق ذات الطبيعة الأمنية الخاصة مثل مناطق شمال سيناء، ومثل المناطق النائية القائمة في جمهورية مصر العربية ومنها القرى، والأرياف، والمناطق غير المهيأة بأجهزة ولا يوجد بها إنترنت، كما تم استثناء عمال اليومية في الأراضي الزراعية”.

نص المادة الثالثة من قانون الدفع الإلكتروني

نصت المادة الثالثة، من قانون الدفع الإلكتروني على التالي: “على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، أن يستثني بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة”.

وقد أعلن مجلس النواب المصري على موافقته خلال الجلسة العامة، التي عقدت الأحد الماضي، على “مشروع قانون” المقدم من قبل الحكومة المصرية الخاص بإصدار قانون يعمل على تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في المجموعة.

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