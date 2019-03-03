بعد انهيار كوبري مشاة كفر الجمال.. الطرق والكباري تحذر السائقين

Advertisements

صرحت الهيئة العامة للطرق والكباري، عن فتح طريق إسكندرية الزراعي في الاتجاهين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد أن تم رفع كافة آثار انهيار كوبري مشاة كفر الجمال.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن انهيار كوبري مشاه “كفر الجمال” القائم في طريق إسكندرية الزراعي في الكيلو 32 القاهرة، حدث بسبب اصطدام سيارة نقل قادمة من القاهرة مساء أمس السبت في اتجاه بنها.

Advertisements

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها، “أن سيارة النقل كانت تحمل ونش بارتفاع يفوق الأطوال المسموح السير بها، والتي تتجاوز خمسة أمتار ونصف، وعلى الرغم من وجود لوحات إرشادية بالطول المسموح به قبل كل كوبري مشاة، مما أدى إلى سقوط كوبرى المشاة القائم في كفر الجِمال”.

وأضافت الهيئة إلى “أن الاصطدام أدى إلى تحريك الجسم المعدني بشكل كامل من الارتكازات الخرسانية المثبت بها كوبري المشاة، والذي يبلغ طوله‪40 ‬ متر، وعرض الكوبري 3 متر وسقوطه على حرم الطريق في الاتجاهين دون وقوع خسائر‪ ‬في الأرواح.

تم غلق السلالم الخاصة بالكوبري إلى حين تركيب، وإصلاح الجسم المعدني الخاص به، وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أنها قد قامت بالدفع بعدد من الأوناش والمعدات، فور الاصطدام بالكوبري من أجل إزالة كافة آثار الحادث والبدء في إجراءات إصلاح كوبري المشاة.

كما تم تسيير حركة المركبات في محاور مرورية بديلة من خلال “طريق شبرا بنها الحر، و طريق خط 12″، وذلك بالتعاون مع “إدارة مرور القليوبية” بعد توقف الطريق بشكل تام لمدة تصل إلى أربعة ساعات، وأهابت الهيئة بجموع السائقين بالالتزام بالارتفاعات المقررة من أجل تلافي وقوع أي حوادث مرة أخرى.

أقرا المزيد بعد تناقص الأطباء بالمستشفيات الحكومية.. برلماني يقترح زيادة الراتب إلى ٦ آلاف جنيه