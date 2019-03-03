الصحة تعلن عن آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة بـ 7 محافظات

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تقوم وزارة الصحة والسكان المصرية خلال الوقت الراهن بالعمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من “مبادرة 100 مليون صحة”، من أجل الكشف عن فيرس سى، والأمراض غير المعدية في سبعة محافظات مصرية.

المحافظات السبعة التي تضمنتها المرحلة الثالثة من مبادرة “100 مليون صحة”

محافظة الجيزة. محافظة الغربية. محافظة الشرقية. محافظة الدقهلية. محافظة الوادي الجديد. محافظة قنا. محافظة المنيا.

آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من “مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية”.

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تجرى مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي و الأمراض الغير معدية خلال المرحلة الثالثة بسبع محافظات مصرية، هم: “الجيزة، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والوادي الجديد، وقنا، والمنيا”.

المرحلة الثالثة تستهدف فحص 23 مليون و39 ألف مواطن مصري.

8 آلاف و52 ألف فريق طبى يقوم بتنفيذ الحملة الطبية في سبعة محافظات مصرية.

الحملة تبدأ عملها من تمام الساعة 9 صباحًا وحتى تمام الساعة 9 مساءً في كافة العيادات الطبية.

توفير الخدمة الطبية فى 2401 نقطة مسح بالمحافظات السبعة سالفة الذكر.

تختتم الحملة أعمال المرحلة الثالثة مع نهاية شهر إبريل القادم لعام 2019.

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