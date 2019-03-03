التأمين الصحي تعلن عن علاج مجاني لمرضى الهيموفيليا والثلاسيميا

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أعلنت رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتورة سهير عبد الحميد، أنه يتم علاج مرضى الهيموفيليا والثلاسيميا بشكل مجاني، وعلى نفقة التأمين الصحى بدون أن يحمل الشخص المريض أى مبالغ مالية نظير تقديم الخدمات الطبية.

أوضحت الدكتورة سهير عبد الحميد، “إن هيئة التأمين الصحى تعمل على توفر أحدث العلاجات المتطورة لمرضى الهيموفيليا، مضيفة أن الدولة ممثلة فى ميزانية التأمين الصحى تتحمل مبالغ مالية كبيرة فى علاج الأمراض النادرة والخاصة بالدم.

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وأشارت إلى أن الهيئة تتوجه إلى التوسع في العمل على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى الدم بسبب صعوبة تنقلهم إلى الأماكن المخصصة للعلاج، إلى جانب علم الهيئة على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لتلك الفئة من المرضى.

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