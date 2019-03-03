مصادر بالبرلمان: السكك الحديد لم تستغل 274 مليون جنيه مخصصات للصيانة

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أظهر الحساب الختامي الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالى السابق، أن الهيئة قد قامت بخفض الإنفاق على أعمال الصيانة خلال العام المالي السابق بنسبة مئوية تصل إلى 68.5% عن العام المالى الأسبق، وقامت الهيئة برد ما يقارب من 274 مليون جنيهًا مصريًا إلى وزارة المالية من هذا البند.

صرح عضو فى “لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، “لا نعرف لماذا لم تستخدم تلك المخصصات المالية على الرغم من حاجة الجرارات الهيئة إلى الصيانة، وبعض الأمور تشير إلى وجود إهمال”، وطلبت اللجنة البرلمانية أن يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”.

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وأكدت المصادر البرلمانية إن الخاص بتشكيل لجنة تقصى حقائق جاء ضمن ملاحظات الحساب الختامي للعام السابق 2017/ 2018، والتي حصلت على موافقة مسبقة خلال دور الانعقاد السابق، من قبل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ولكن لم يصدر أي قرار بشأن أعضاء اللجنة البرلمانية من قبل لجنة الخطة والموازنة للعام المالى الثانى على التوالى، تطلب تفعيل لجنة تقصي الحقائق من أجل مواجهة تردى الاوضاع داخل هيئة السكك الحديدية والعمل على تطويرها.

سجلت نسبة إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال العام المالى السابق ما يقارب من 3.358 مليار جنيهًا مصريًا، بتراجع يقدر بحوالي 164.2 مليون جنيه عن العام المالى الأسبق، كما ارتفعت الخسائر خلال العام المالى السابق إلى ما يقارب من 10.4 مليار جنيه بنمو سجلت نسبته المئوية ما يقارب من 64.7% عن العام المالى الأسبق ، لترتفع بذلك خسائر تلك المرحلة إلى ما يقارب من 54.4 مليار جنيه، وأوضحت مذكرة، إن الخسائر المرحلة للهيئة تمثل ما يقارب من 41.6% من إجمالى الخسائر التي حققتها الهيئات الاقتصادية خلال العام المالى السابق.

كما أوضحت المذكرة أيضا أن هيئة السكك الحديد لم تستفيد من الخدمات العملية في مجال البحوث والتطوير وتدريب العاملين التى يقدمها تم تقديمها من قبل “المعهد القومى للنقل” التابع لوزارة النقل والمواصلات، كما طلبت اللجنة البرلمانية إصدار بيان بشأن الوحدات المشغلة من إجمالي المملوك للهيئة.

وأعلن عضو لجنة النقل في البرلمان المصري محمد وحيد قرقر، “إن اللجنة البرلمانية سوف ترفع تقرير بشأن الحادث إلى الدكتور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبدالعال”، وأضاف، “سوف ندرس الموقف القانوني بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن هيئة السكك الحديدية، خصوصًا وأنه يوجد طلب من لجنة الخطة والموازنة، بالتزامن مع التحقيقات التى يجريها النائب العام لكشف ملابسات حادث حريق قطار محطة مصر”.

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