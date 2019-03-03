البترول تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على مواعيد وشروط التقديم

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صرحت وزارة البترول والطاقة المتجددة عن وجود بعض من الوظائف الخالية خلال العام الجاري 2019 في بعض شركاتها بنظام الإعارة تمهيدًا إلى النقل إلى “شركات جاسكو ـ قارون ، بتروسلام”.

وأوضحت وزارة البترول على أن يكون آخر موعد من أجل التقدم إلى الوظائف يوم 11 من شهر مارس الحالي لعام 2019، وذلك في إطار حرص الوزارة على تكافؤ الفرص بين كافة أبناء القطاع.

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البترول تطلب من كافة العالمين التسجيل عبر البوابة للإستفادة من الخدمات

وأكدت وزارة البترول على كافة العاملين بالقطاع الدخول عبر بوابة تواصل قطاع البترول من أجل الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة، وذلك عن طريق الخدمات التالية:

تسجيل الدخول عبر بوابة تواصل قطاع البترول.

التأكد من إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

التأكيد على صحة رقم الموبايل.

سوف تم إرسال رسالة عبر الهاتف الموبايل الخاص بالشخص، يتضمن على كلمة المرور ليستطيعوا الدخول عبر البوابة والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لهم.

الوظائف المطلوبة:

المؤهلات العليا:

مهندسين إلكترونيات

مهندسين ميكانيكا.

مهندسين كهرباء.

مهندسين كيميائي.

مهندسو ميكانيكا “قوى”.

مهندسو كهرباء “قوى”.

مهندسين اتصالات.

مهندسين ميكاترونيك.

مهندسين بتروكيماويات.

مهندسين بترول وتعدين.

مهندسين مدنى مساحة.

مهندسين مدني.

كيميائيون.

حاصلون على بكالوريوس علوم كيمياء.

مؤهلات متوسطة

مطلوب فنيين، حاصلين على دبلوم ثانوي صناعي ميكانيكا.

مطلوب فنيين، حاصلين على دبلوم معهد مساحة.

مطلوب فنيين، حاصلين على دبلوم ثانوي صناعى للبتروكيماويات.

مطلوب فنيين، حاصلين على دبلوم ثانوي صناعي رسم.

مطلوب فنيين، حاصلين على دبلوم ثانوي صناعي إلكترونيات.

مطلوب فنيين، حاصلين على دبلوم ثانوي صناعي كهرباء.

مطلوب فنيين، حاصلين على دبلوم ثانوى صناعى تركيبات ميكانيكا.

المحافظات المتاح بها الوظائف

أوضحت وزارة البترول عن أسماء المحافظات المطلوب فيها الوظائف سالفة الذكر، وهي كالتالي:

محافظة القاهرة.

محافظة الجيزة.

محافظة الإسكندرية.

محافظة البحيرة.

محافظة الدقهلية.

محافظة الغربية.

محافظة بورسعيد.

محافظة الشرقية.

محافظة السويس.

محافظة دمياط.

محافظة شمال سيناء.

محافظة المنيا.

محافظة أسيوط.

محافظة سوهاج.

وشدد وزارة البترول على أن يكون الشخص المتقدم الراغب في التقدم إلى الوظائف أن يكون من سكان المحافظة، الموضحة والمثبتة في بطاقة الرقم القومي.

شروط الالتحاق بوظائف البترول

إدخال بيانات المتقدم للوظيفة باللغة العربية.

بطاقة الرقم القومي غير مستخرجة حديثًا.

كافة الوظائف المطلوبة، من حاملي المؤهلات عليا أو المؤهلات متوسطة) بخبرة لا تتعدى ستة سنوات.

الوظائف المطلوبة من المؤهلات عليا أو المؤهلات متوسطة، مقسمة على حسب مناطق عمل الشركة في بعض من المحافظات المصرية، وعلى المتقدم من أجل شغل الوظيفة أن يكون من أبناء المحافظة المطلوب بها الوظيفة.

سوف يتم إلغاء الطلب المقدم من أجل شغل وظيفة المطلوبة في محافظة في حالة سكن المتقدم للوظيفة المدون ببطاقة الرقم القومي أو في محافظة أخرى، كما لا يعتد ببطاقة رقم قومي التي قد تم إصدارها حديثاً.

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