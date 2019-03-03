التضامن: آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية الخميس القادم

Advertisements

صرح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود، عن استمرار فتح باب التقديم إلى أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء مناسك فريضة الحج لموسم 1440هجريًا/ 2019 ميلاديًا حتى يوم الخميس القادم.

وبحسب البيان الصحفي، الصادر اليوم الأحد، فقد أهاب عبدالموجود بجموع الراغبين في التقدم من أجل أداء مناسك لحج تبع الجمعيات الأهلية بسرعة التقديم واستيفاء كافة البيانات المطلوبة، وأشار إلى أن التقديم يتم من خلال تسجيل كافة الطلبات عبر “بوابة الحج الموحدة المصرية”.

Advertisements

وأكد من شروط التقدم إلى حج الجمعيات الأهلية “بأن يكون العضو مسجلاً في إحدى الجمعيات الأهلية، ومسددًا الاشتراك السنوي، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في واحد من شهر يناير عام 2019، ولم يوقع عليه جزاءات المخالفات ثبتت بحقها”.

ووجهت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، بالعمل على توفير أفضل الخدمات المتميزة إلى حجاج الجمعيات الأهلية، والعمل المستمر من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج لكافة مستويات الحج.

وأشار إلى “أنه مع نهاية شهر مارس الحالي لعام 2019، يشهد إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا، من أجل اختيار الحجاج الفائزين تبعًا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، والتي جرى تحديدها وفقًا لنسبة تعداد السكان بكل محافظة، وأن بعثة حج الجمعيات هذا العام، قد تم تخصيص لها ما يقارب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية”.

برامج حج 2019

وأوضح أيمن عبدالموجود، “أن برامج الحج لهذا العام، تتضمن أربعة مستويات تناسب كافة المستويات الاقتصادية، المستوى الأول تكون الإقامة بفنادق خمس نجوم، بقيمة عشرة ألف جنيه، تخصص المؤسسة نسبة 10% فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز، أما بالنسبة إلى المستوى الثاني تكون الإقامة فيه بـ فنادق أربعة نجوم، بقيمة مالية إجمالية 90 ألفًا، والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق ثلاثة نجوم بقيمة 80 ألفًا”.

أما بالنسبة إلى المستوى الرابع فتكون الإقامة بفنادق ثلاثة نجوم أيضًا، بقيمة مالية تصل إلى ما يقارب من 70 ألف جنية، مع التأكيد أن الأسعار المعلنة شاملة قيمة تذكرة الطيران، ومن المقرر استخدام مطار المدينة سواء في الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة.

أكد، “أن المؤسسة القومية قد نجحت خلال عام 2019، في حجز فنادق قريبة من الحرم المكي، تسهيلًا على كافة حجاج الجمعيات، كما تعاقدت على باقي الخدمات مبكرًا من أجل الحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة”.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خلال وقت سابق عن فتح باب التقديم إلى أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هجريًا/ 2019 ميلاديًا، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر فبراير لعام 2019 حتى الخميس الموافق السابع من شهر مارس لعام 2019.

أقرا المزيد بدء تسجيل بيانات المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية عبر البوابة الإلكترونية