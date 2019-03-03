الأزهر الشريف يطلق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية للحد من الطلاق

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تقوم مشيخة الأزهر الشريف غداً الموافق الأثنين بإطلاق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي يقوم بتنفيذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وتقوم هذه الحملة بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، وذلك للحد من ظاهرة التفكك الأسري والحد من ظاهرة الطلاق التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وتتضمن الحملة أيضاً برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج تحت رعاية الدكتور “أحمد الطيب” الذي يشغل منصب شيخ الأزهر الشريف.

وسوف يعقد فضيلة الشيخ “صالح باس” الذي يشغل منصب وكيل الأزهر الشريف، والدكتور “محمد المحرصاوي” رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتاوى الإلكترونية، صباح الغد الموافق الأثنين 5 مارس 2019، مؤتمر صحفياً حتى يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة ببرنامج التوعية الأسرية والذي سوف يتم بمشاركة عدد من أساتذة جامعة الأزهر وقياداته.

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