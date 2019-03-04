اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة اليوم

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، عن بدء اختبار المتقدمين إلى “مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين” في واحد وخمسين قاعة مجهزة في عدة محافظات.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عمر، “أنه تم توفير واحد وخمسين قاعة في المديريات وتعقد على خمسة عشر فترة، وهي عبارة عن 30 دقيقة و15 دقيقة للاستراحة، والامتحان مكون من أربعين سؤالًا”.

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وأضافت الوزارة “أن الامتحان، لا يحتاج إلى أي إمكانيات، ويستطيع المتقدم أن يعدل في الامتحان والإجابات، ويحذر اصطحاب الهاتف المحمول، كما أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير الامتحان أو الغش، إلى جانب وضع معايير أمان كبيرة ومختلفة”.

وأشار إلى “أن الامتحان مصمم من أجل حفظ البيانات تحسبًا لانقطاع الكهرباء أو حدوث عطل، حيث أن هناك معايير معينة للامتحان”، وأوضح “أنه تم تصميم بنك أسئلة يضم اثنى عشر ألف وثمانمائة وثمانية عشر سؤال، وكل معلم له امتحان مختلف بإجابة مختلفة، كما أنه تم التعاون مع المراكز الثقافية، وأيضًا المركز القومي للامتحانات لعمل أسئلة اللغات بالنسبة للمتقدمين للغات”.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة إحضار الرقم القومي للمتقدم، والبريد الإلكتروني له خلال لجنة الامتحان.

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