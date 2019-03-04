الطب البيطري: يوضح تفاصيل النوع الجديد لأنفلونزا الطيور

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صرح رئيس هيئة خدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد الحكيم محمود، “إن فيروس h5n2، الذي أعلنت عنه الوزارة، والذي قد تم اكتشافه اليوم ليس عترة جديدة، بل هو مزيج بين فيروس h5، المعروف تحت مسمى أنفلونزا الطيور مع نتاج فيروس آخر يسمى n2”.

وأشار الدكتور عبدالحكيم محمود، “أن الطائر يتعرض للإصابة من الفيروسين معًا، وخطورة المرض تأتي في أن الطائر لا يظهر عليه آثار إصابته بالمرض أو إصابته بالفيروس”، وأضاف، “أن الطريقة الوحيدة المتعارف عليها من أجل اكتشاف الطيور المصابة عن طريق أخذ عينات منها”.

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كما أوضح، “أن هيئة الخدمات البيطرية قد قامت بإجراء عمليات التحصين، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى في مديريات الطب البيطري بكافة محافظات جمهورية مصر العربية من أجل تلقي الشكاوي وسرعة الاستجابة معها، والعمل على تنفيذ برامج التخلص الآمن للطيور المصابة”، واضاف “الهيئة مازلت تتابع آثار المصل ودرجة فعاليته”.

وأهاب رئيس هيئة خدمات الطب البيطري، بجموع المربين بضرورة توخي الحيطة والحذر من خلال التزامهم بسحب العينات المطلوبة من الطيور المتواجدة في المزارع، ومربي البيوت، تفاديًا لانتشار الفيروس الجديد.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز، قد قامت برفع تقرير مفصل إلى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، بشأن اكتشاف مرض جديد لإنفلونزا الطيور وإجراءات التصدي له.

وكشفت منى محرز عن وجود نوع جديد من مرض إنفلونزا الطيور”h5n2″، وهذا النوع جاء نتيجة اختلاط فيروسين، والذي أدى إلى إنتاج فيروس ثالث، وتم اكتشافه في إحدى مزارع “البط” التي لا تطبق الأمان الحيوي، وأوضحت “أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، من أجل التعامل مع نوع العترة الجديدة”.

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