بحضور رئيس السكك الحديد.. نقل النواب تبحث تداعيات حادث حريق قطار محطة مصر

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تعقد تحت رئاسة النائب هشام عبدالواحد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري اليوم الأثنين ، اجتماع من أجل استعراض نتائج الزيارة التفقدية التي قامت بها اللجنة البرلمانية يوم الخميس السابق إلى موقع حادث حريق قطار محطة مصر.

وسوف يحضر فعاليات الاجتماع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس أشرف رسلان، ويجدر هنا الإشارة إلى أن حادث حريق قطار محطة مصر راح ضحيته ما يقارب من اثنين وعشرين مواطن، وثلاثة وأربعين مصابًاً.

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