بدء صرف معاشات مارس من بنك ناصر ومكاتب البريد غداً

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صرحت وزارة التضامن الاجتماعى عن بدء صرف معاشات شهر مارس الجاري 2019، وذلك للمعاشات المحول صرفها من خلال بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد، والبالغ عددها ما يقارب من 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 5.7 مليار جنيه، اعتبارًا من غدا الموافق الثلاثاء الخامس من شهر مارس، وتيسير لعمليات صرف المعاشات لضمان انتظام الصرف من كافة منافذ صرف المعاشات.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، وجهت جميع رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بالقطاع العام والقطاع الخاص، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، مع بدء صرف معاشات شهر مارس الجاري، اعتبارًا من الجمعة السابقة لعدد يقارب من 7.6 مليون قائم بصرف المعاش بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 12.7 مليار جنيه، وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلية “A.T.M”، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات مع بداية يوم 3 مارس.

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وأوضحت والي، إلى أن المعاشات المحول صرفها من خلال بنك ناصر الاجتماعى، والمحول صرفها من خلال مكاتب البريد، والبالغ عددها 3.5 مليون قائم بصرف المعاش، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من غدا الثلاثاء الخامس من شهر مارس الجاري لعام 2019.

ومن المتعين أن يتم صرف المعاشات المحولة عبر البنوك، والبالغ عددها ما يقارب من 1.5 مليون قائم بصرف المعاش، بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 3.7 مليار جنيهًا مصريًا، اعتبارًا من يوم العاشر من شهر مارس الجاري لعام 2019.

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