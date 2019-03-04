إرشادات هامة لمنع انزلاق السيارات على الطرق بسبب الأمطار.. تعرف عليها

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قدمت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح، والإرشادات المرورية الهامة للقيادة الآمنة أعلى الطرق أثناء هطول الأمطار، وجاءت تلك النصائح والإرشادات من قبل إدارة المرور بعد التحذيرات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس الأيام القليلة القادمة.

إرشادات هامة لمنع انزلاق السيارات على الطرق بسبب الأمطار

يجب السير بسرعات منخفضة، بسبب نقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة بسبب مياه الأمطار.

التحكم فى عجلة القيادة للسيارات بشكل جيد، لأن سطح الطريق قد يكون زلق مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة من أجل ضمان وضوح الرؤية.

يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

تفادي الاستخدام المفاجئ، والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، من أجل تأمين مسارك ومسار الآخرين.

عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن أربعة أمتار لكل عشرة كم، أما بالنسبة إلى سرعة السيارة فيجب ان تكون من 40 إلى 50 مترا بسرعة 100، والعمل على مضاعفة مسافة السيارات على الطرق.

تجنب السير عكس الاتجاه.

منع توجه السيارات للدورانات غير الشرعية تجنبًا لوقوع الحوادث.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن خبراء “هيئة الأرصاد الجوية”، قد أعلنوا عن توقعوا الخاصة بحالة الطقس خلال الأيام القادم، ومنها توقعهم أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال الدولة المصرية وتمتد حتى مناطق شمال الصعيد ، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد للقاهرة، أما بالنسبة إلى حركة الرياح فتكون أغلبها رياح غربية خفيفة إلى معتدلة.

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