تعرف على.. كيفية تسجيل أصحاب الأمراض المزمنة لـ طلب حج القرعة

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يتطلب من الأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج، إدراج بيان خاص بحالتهم الصحية بشكل مفصل، وعن نوعية الأمراض التي يعانون منها، في حالة إذا كانت تلك الأمراض مزمنة، مع بيان حالة الشخص الصحية إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم تقديم بيان الحالة الصحية في طلب الحج، ولا يحق للحاج الفائز في حج القرعة أن يطالب بأي تجهيزات طبية تتطلبها حالته المرضية في حالة عدم ذكر الأمراض التي يعاني منها في “طلب الحج الخاص به”.

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ويجد هنا الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المصرية تتلقى طلبات التقديم إلى “حج القرعة” لهذا العام 1440هجريًا/ 2019 م، حتى يوم السابع من شهر مارس الجاري، تمهيداً لإجراء القرعة العلانية في مديريات الأمن.

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