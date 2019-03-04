300 أتوبيس استعدادًا للعمل في موسم الحج السياحي

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صرح رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة مجدي شلبي، “إن الوزارة سوف تجري عمليات الفحص الكاملة على الأتوبيسات السياحية التي سوف تعمل في موسم الحج المرتقب بموديلات 2010، بمحافظات القاهرة، والأقصر، وشرم الشيخ، وأسوان، والغردقة والإسكندرية، عقب إجراء القرعة الإلكترونية الخاصة بالحج”.

وأوضح شلبي، “أن وزارة السياحة قد زودت عدد الأتوبيسات السياحية لتصل إلى ما يقارب من 300 أتوبيس، بهدف العمل على تحديث، وتعزيز الأسطول البري استعدادًا لموسم الحج السياحي 1440 هجريًا، 2019 ميلاديًا، علمًا بأن الموسم يحتاج إلى ما يقارب من 267 أتوبيس فقط، لكن جاء هذا العدد أكثر من المطلوب تحسبًا لأي ظرف طارئ، من أجل ضمان راحة الحجاج وانتظام كافة المواعيد خلال موسم الحج”.

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وأكد، “أن اللجنة العليا للحج والعمرة، قد قامت بوضع الضوابط الجديدة الخاصة بالحافلات السياحية لموسم الحج، ألا يقل موديل الحافلة السياحية عن 2010 بدلًا من موديل 2009”.

ضوابط الحج السياحي الخاصة بالاتوبيسات

واشترطت ضوابط الحج السياحي، التي قد تم اعتمدتها من قبل وزيرة السياحة، خلال منتصف شهر يناير السابق لعام 2009 على التالي:

تزود الأتوبيس السياحي بجهاز “G P S”،

تزويد الأتوبيس بمحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل لحجاج النقل البري.

ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبًا.

وأن تكون رخصة الأتوبيس سارية حتى عودته للأراضي المصرية.

وأن يتوافر عدد 2 كرسي متحرك لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة.

وأن يتم موافاة غرفة عمليات الحج والعمرة برقم الهاتف الجوال المفعل والثابت لكل أتوبيس طوال مدة الرحلة الحج.

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