الأرصاد: طقس الإثنين معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

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جاءت توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في النشرة الدورية التي تصدرها الهيئة كل يوم لإعلان تفاصيل حالة الجو، أن طقس اليوم الإثنين، الموافق 4 مارس، سوف يشهد استقرار نوعي في الاجواء المناخية حيث يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

أما عن الشبورة المائية، فذكر خبراء الطقس، أن هناك تجمع للشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد،وهو ما يضعف الرؤية الأفقية خصوصا في المناطق التي بها زراعات، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة .

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وحول حالة البحرين ،أوضحت الهيئة في نشرتها أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فإنها تكون معتدلة ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وحسب ما جاء في النشرة الدورية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، يعرض لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 4 مارس، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

شبين الكوم 12 21

طنطا 12 20

دمنهور 10 20

الإسكندرية 09 19

بلطيم 10 19

مطروح 09 18

السلوم 08 19

سيوة 07 21

بورسعيد 10 20

دمياط 10 18

الزقازيق 11 19

الاسماعلية 10 21

السويس 11 19

العريش 07 21

رفح 07 19

رأس سدر 09 21

نخل 02 20

نويبع 13 21

طابا 08 22

كاترين 02 13

الطور 09 23

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 10 23

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 21

بنى سويف 09 21

المنيا 07 22

أسيوط 07 22

سوهاج 07 22

قنا 08 24

الأقصر 07 24

أسوان 10 24

أبوسمبل 10 25

الوادى الجديد 05 24

شلاتين 14 24

ابو رماد 14 24

راس حدربة 14 23

حلايب 16 22

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 4 مارس، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 16 30

المدينة 13 25

الرياض 12 25

المنامة 17 22

أبوظبى 17 25

الدوحة 16 25

الكويت 10 23

دمشق 03 15

بيروت 12 18

عمان 04 13

القدس 04 12

غزة 10 18

بغداد 09 21

مسقط 20 24

صنعاء 09 26

الخرطوم 20 35

طرابلس 09 17

تونس 08 21

الجزائر 09 19

الرباط 08 20

نواكشوط 15 29

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 4 مارس، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -01 11

اسطنبول 02 10

اسلام اباد 08 19

نيودلهى 12 22

جاكرتا 25 31

بكين 04 16

كوالامبور 24 34

طوكيو 06 11

أثينا 07 15

روما 08 18

باريس 05 10

مدريد 02 16

برلين 04 13

لندن 06 11

مونتريال -14 -03

موسكو -03 -01

نيويورك -07 05

واشنطن -06 06