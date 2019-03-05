كيفية تحويل رصيد فودافون ومعرفة كود تحويل الرصيد

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توفر شبكة الاتصالات الشهيرة فودافون خدمات عديدة لتسهيل استخدام الشبكة للعملاء و لإرضائهم، ومن ضمن هذه الخدمات هي خدمة تحويل رصيد فودافون لإرسال واستقبال الرصيد من اي رقم فودافون إلى رقم فودافون اخر عن طريق اكواد مختصرة، فعملية تحويل الرصيد لم تصبح بالأمر الصعب الآن ولن يتوجب عليك الإتصال بخدمة العملاء، كل ما عليك هو توفير رصيد كافي في خطك او الخط المراد تحويل الرصيد منه، واتباع الخطوات التي وضعتها الشركة لتحويل الرصيد.

تفاصيل تحويل رصيد فودافون

إذا كنت من عملاء الكارت، فيمكنك تحويل الرصيد من 1 إلى 50 جنيه في المرة الواحدة، ولا يوجد عدد محدد لمرات تحويل الرصيد، فيمكنك القيام بهذه العملية اي عدد مرات تريده، وبعد بكل مرة سيتم سحب المبلغ المطلوب من الخط و تحويل الرصيد للرقم المراد تحويل الرصيد له بدون أدنى مشاكل.

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وإذا كنت من مشتركي “الفاتورة” او عملاء فودافون بيزنس فيمكنك تحويل رصيد فودافون بحد اقصى 80 جنيه في الشهر، وسوف يتم إضافة تكلفة العملية لحساب الفاتورة الشهرية، مع العلم انه لديك مرة واحدة لتحويل الرصيد في اليوم.

ورسوم التحويل لكلاً من عملاء الكارت او عملاء فودافون بيزنس هى 2% لكل عملية تحويل، كحد ادني 19 قرش لكل عملية، وكمثال.. عند 1 جنيه سيتم خصم 19 قرش، وعند تحويل 20 جنيه سيتم خصم 40 قرش، وعند تحويل 80 جنيه سيتم خصم 160 قرش.

كيفية تحويل رصيد فودافون

لتحويل الرصيد يجب اتباع هذه الخطوات وهي ادخال الكود المختصر (نجمة 2 نجمة 868 نجمة رقم الخط المرسل إليه نجمة المبلغ المرسل شباك)، وعلى سبيل المثال.. عند تحويل رصيد بقيمة 10 جنيه لرقم 01000000000 يكتب الكود بهذا الشكل (*868*2*01000000000*10#)

بعد القيام بكتابة الكود يجب الضغط على اتصال، من ثم ستظهر لك قائمة لتأكيد المبلغ المطلوب، قم بالضغط على موافق أو إرسال وستتم اجراء عملية التحويل علي الفور وخصم قيمة التحويل من الخط أو إضافتها على الفاتورة الشهرية في حال كنت من عملاء فودافون بيزنس او الفاتورة.

تحذيرات عند تحويل رصيد فودافون

يوجد الكثير من عمليات النصب التى يقع فيها بعض العملاء عند تحويل الرصيد، فيجب العلم بها حتى لا تقع ضحية لهذه الاحتيالات أو تظن أن شركة فودافون لا تتسم بالمصداقية، لهذا اليك اهم التحذيرات التي يجب أن تعرفها حتى لا تقع ضحية للرسائل والمكالمات المكالمات التي تأتي من ارقام مجهولة تدعي انها شركة فودافون.

عندما تصلك رسالة من رقم موبايل فودافون تخبرك بأنه تم تحويل رصيد لرقمك بقيمة ما، ومن ثم يتصل بك أحد الأشخاص من نفس الرقم او رقم اخر يخبرك أنه قام بتحويل الرصيد لك عن طريق الخطأ ويطلب منك ان تقوم بإرسال الرصيد له مجددًا فيجب عليك أن تأخد حذرك، فهذه حيلة من بعض الحيل التي يستخدمها بعض الأشخاص النصابين، فيجب عليك اولًا ان تقوم بالاستعلام عن رصيدك عن طريق الكود المختصر (*868*1#)، والتأكد أنه بالفعل تم إضافة رصيد لخطك، إذا تم اضافة رصيد لخطك هذا يعني أن الشخص الذي اتصل بك صادق، وإذا كان الرصيد الموجود في خطك ثابت وليس اكثر من الرصيد الذي كان موجود في خطك سابقًا هذا يعنى انه محتال لهذا لا تقم بتحويل رصيد له، ويجب العلم ان عملاء الفاتورة او خطوط البيزنس يمكنهم تحويل الرصيد فقط ولكن لا يمكنهم استقبال رصيد من خط اخر.

إذا وصلت لك رسائل او مكالمات علي الهاتف تدعى انها فودافون و تطلب منك تحويل رصيد لرقم ما لأنك فزت في مسابقة اعلنت عنها الشركة سابقًا حتي تحصل علي جائزتك، فيجب اولًا ان تتأكد ان هذه الرسائل او المكالمات من خدمة عملاء فودافون قبل تحويل الرصيد، لأن في الأغلب هذه الرسائل او المكالمات تكون احتيال علي المستخدم وشركة فودافون لا تطلب من المستخدم تحويل رصيد لها.

بعض الاشخاص في مواقع التواصل الإجتماعي او المواقع الإلكترونية والمنتديات تقوم بنشر اكواد مختصرة وتدعي ان عندما تتصل بهذه الكود سوف تحصل علي رصيد مجاني، يجب عندها ان تحذر لأن هذه المعلومة غير صحيحة وفي الاغلب يكون هذا الكود المختصر هو كود تحويل الرصيد الذي ذكرناه سابقًا ويحتوي علي رقم ناشر هذا الكود، وعندها سيتم تحويل رصيدك إلي هذا الرقم وسيتم خصمه ولن تحصل علي اي رصيد مجاني.

اذا وصلك بيزنس كارد من رقم غير معروف لا تتصل به، لأنك إذا اتصلت بهذا الرقم سيتم خصم رصيدك لأن البيزنس كارد يحتوي علي كود تحويل الرصيد وفي حالة الاتصال وتنفيذ هذا الكود المختصر سيتم تحويل الرصيد الموجود في خطك لهذا الرقم ولن يتم تحويل اي رصيد لك.