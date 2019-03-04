مصدر: 8.7 مليار جنيه قيمة إيداعات المصريين في صندوق توفير البريد

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صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للبريد المصري، اليوم الإثنين، الموافق 4 مارس أن إجمالي إيداعات المصريين، في صندوق توفير البريد، حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى، قد بلغت قيمتها نحو 8.7 مليار جنيه، مقابل 9.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، بتراجع بلغت نسبته 5.4%.

وحسبما جاء في تقرير إحصائى، قام بإصداره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بلغت عدد عمليات الإيداع التى تمت لقيمة الإيداعات المذكورة، 1.2 مليون عملية، وفى المقابل بلغ عدد المسحوبات 1.3 مليون عملية، تم خلالها سحب مبلغ 9.3 مليار جنيه، خلال شهر ديسمبر 2018.

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هذا فيما تراجعت قيمة المبالغ المالية المسحوبة من هيئة البريد خلال شهر ديسمبر الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، بنسبة قدرها 18.4%، وذلك بعد أن سجلت 11.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، مقارنة بـ 9.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2018، كما هو مذكور سابقًا..

تجدر الإشارة إلى أن عدد المواطنين الذين يقدم لهم البريد المصرى خدمات من هذا القبيل ، يبلغ حوالى 24 مليون موطن، تتوافر الخدمات في عدد مكاتب البريد المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، والتي تبلغ نحو 4800 مكتب، يعمل بهم حوالى 50 ألف موظف.