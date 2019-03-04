الإسكان: جارى تنفيذ 14 مدينة جديدة و 707 ألف وحدة سكنية

Advertisements

ذكر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن هناك طفرة في ارتفاع عدد القرى الريفية التى تم توصيل مياه الشرب إليها في السنوات الأخيرة حيث وصلت نسبتها إلى 97% خلال 2018، بعد أن كانت تسجل 95% خلال 2014، كذلك ارتفع عدد القرى التى تم توصيل خدمات الصرف الصحى إليها إلى 34% بعد أن كان 12% فقط، وفى الحضر زادت النسبة إلى 94% فى وقت كان توصيل الصرف بالحضر 79% خلال 2014.

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمة ألقاها اليوم الإثنين، الموافق 4 مارس، في ملتقى مصر الرابع للاستثمار، إن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ جيلًا جديدا من المدن يشمل 14 مدينة جديدةن يأتي هذا فى إطار تنفيذ مخطط مصر 2052، لافتًا إلى أن هذا المخطط يشمل محاور تنمية فى الشرق والغرب من خلال شبكة طرق جديدة تساهم فى المشروعات العمرانية التي تنفذها الدولة .

Advertisements

وأوضح “الجزار” أن هناك نحو 14 مجتمعا عمرانيًا جديدا نطلق عليهم مدن الجيل الرابع، مضيفًا أنه نأمل أن تكون تلك المجتمعات مدن ذكية تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المدن ستقوم بالدور الذى لا تقوم به المدن الحالية، مع قيام الدولة بمشروعات ضخمة لتطوير المدن القديمة والمناطق العشوائية.

ومن ناحية أخرى، كشف وزير الإسكان عن تدشين مدينة أخرى جديدة فى رشيد، لافتاً إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست حي للمال والأعمال فقط كما يروج البعض، بل إنها نواة للقاهرة الجديدة.

وحول تكاليف الخدمات التي تقدمها الحكومة في تلك المدن الجديدة، قال وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار،أن تقديم متر مكعب من مياه الشرب تكون تكلفته على الدولة من 8 إلى 10 آلاف جنيه، وتحلية متر مكعب مياه يتكلف 18 إلى 20 ألف جنيه.

وحول ما استجد من مشروعات للإسكان، أوضح الوزير أنه فى ظل الطلب العالي جدا على السكن، فقد تم وجارى تنفيذ عدد 707 ألف وحدة سكنية، لافتًا إلى أنه وخلال ال 4 سنوات الماضية تم طرح 10 آلاف فدان وتم إتاحة 980 قطعة أرض على مساحة 3 آلاف فدان و80 ألف فدان للمشروعات الاستثمارية.

جدير بالذكر، أن الحكومة تعمل منذ عدة سنوات على بناء مجتمعات عمرانية جديدة لتخرج من الإطار السكني الضيق ، إلى إنشاء مدن جديدة مثل مدينة المنصورة الجديدة ومدينة برج العرب الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والتي سوف تكون مدينة سياحية ترفيهية فريدة من نوعهان فضلا عن إنشاء بعض المدن الجديدة في الصعيد.