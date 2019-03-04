الأزهر يطلق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية اليوم

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ينطلق اليوم الإثنين، الموافق 4 مارس، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي ينفذه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، تحت إشراف الأزهر الشريف.

يهدف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، إلى مواجهة مشكلة التفكك الأسري والحد من ظاهرة الطلاق التي انتشرت على نطاق واسع وتأهيل المقبلين على الزواج، ينطلق البرنامج تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يعقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، مؤتمرا صحفيًا مشتركا، اليوم للإعلان عن تفاصيل برنامج التوعية الأسرية، يأتي ذلك بمشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف وأساتذة جامعة الأزهر والمسئولين عن تنفيذ البرنامج.