الإفراج عن 4800 سيارة ملاكى من ميناء الإسكندرية بقيمة 2.7 مليار جنيه

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رفعت مصلحة الجمارك، برئاسة كمال نجم، تقريرا إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الإثنين، الموافق 4 مارس، تضمن إفراج جمارك الإسكندرية عن عدد نحو 4800 سيارة ملاكى موديلات مختلفة بقيمة مالية تبلغ مليار و472 مليون جنيه خلال شهر فبراير الماضى، وهو الشهر الثانى لتطبيق “زيرو جمارك” على السيارات ذات المنشأ الأوروبى.

حيث ذكر كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، خلال التقرير، إن إجمالى قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضى فقط، قد بلغ نحو 2 مليار و725 مليون جنيه بإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة عنها بمبلغ 953 مليون جنيه خلال نفس الشهر.

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وأضاف” نجم” أن إجمالى ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم جمركية وتنمية نحو 440 مليون جنيه، مشيرا إلى أن جزءًا كبيرًا من تلك السيارات المفرج عنها، قد استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التى تنص على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات إذ تم إعفاء تلك السيارات من سداد اكثر من 656 مليون جنيه بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التى تستهدف من خلالها الحكومة خفض اسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائى إلى جانب مضاعفة صادراتنا لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.

ولفت رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه فضلًا عن الإفراج عن السيارات الملاكي سالفة الذكر، فقد أتمت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية إجراءات الإفراج عن 807 سيارات نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعى بقيمة 533 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية وتنمية بقيمة نحو 117.5 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم اعفائها من سداد نحو 44 مليون جنيه.

وأوضح التقرير الذي تم رفعه لوزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم، أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 862 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر فبراير 2019 بقيمة بلغت 719 مليونا جنيها، وأشار تقرير جمارك الإسكندرية إلى انه تم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية وتنمية عنهم بقيمة نحو 395 مليون جنيه، كما استفادت الرسالة أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفائها من سداد نحو 19 مليون جنيه.