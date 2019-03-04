خروج قطار عن القضبان بالإسكندرية وتوقف حركة القطارات

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كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد بالإسكندرية، عن السبب وراء توقف حركة القطارات، صباح اليوم الإثنين، الموافق 4 مارس، حيث تعطل قطارين، أثناء تواجدهما بمحطة قطارات سيدى جابر بالإسكندرية.

وأوضح المصدر أن القطار الأول رقم 4015 ركاب بخط أبو قير الداخلى، قد تعطل نتيجة لسقوط عجلة البوجى من إحدى العربات أثناء تواجده بمحطة سيدى جابر، وهو ما نتج عنه تلفيات بسيطة فى جسم المحطة خصوصا في الرصيف نتيجة اصطدام إحدى العربات به وخروج القطار عن القضبان بالإسكندرية

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وقال المصدرن الذي رفض ذكر إسمه: “تعطل القطار رقم 900 ركاب، الذى يعمل على خط، الإسكندرية – القاهرة، نتيجة لسقوط بوجى الباور.خروج قطار عن القضبان بالإسكندرية

وأكد المصدرن انهةعلى الفور تم التعامل مع الحادث وتم التنبيه بالاستعداد وتواجدت معدات الرفع لرفع عجلة البوجى والاستعداد بالسكك البديلة، لافتًا إلى أن حركة القطارات ، الأن رحعا مرة أخرى وتعمل بصورة طبيعية.