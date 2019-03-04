بعد إعلان “المركزي” حظر تداول النقود المكتوب عليها.. مصرفي: استخدموا الفيزا

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حالة من البلبلة والقلق بين الناس أثارها قرار البنك المركزي، الذي يفيد بمنع تداول العملات الورقية المدون عليها أي عبارات نصية، وقد أذاعته عصر اليوم الإثنين، الموافق ٤ مارس، قناة “إكسترا نيوز”، حيث ذكرت أن البنك المركزي المصري منع تداول أي عملة ورقية مكتوب عليها أي عبارات نصية، وعدم قبولها بأي تعاملات.

وحسب ما جاء في قرار “المركزي” الذي أذاعه التلفزيون المصري، شدد البنك على عدم قبول البنوك لهذه العملات في أي تعاملات بنكية.

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ورغم هذا القرار من البنك المركزي، أكدت شعبة الصرافة، بأنه لم تصل إليها أي قرارات حتى الآن بخصوص هذا القرار، وكان الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، ضمن المرحبين بالقرار، مشيرا إلى أنه يقلل من التعامل بالنقد، واللجوء إلى التعاملات الالكترونية.

وأكد الخبير المصرفي، أن “البنك المركزي قد أعطى التحذير، كرسالة للمجتمع ككل، افيد بأنه يجنب الناس إساءة استخدام الكاش”.

وأوضح الدكتور هشان إبراهيم، أن ظاهرة تدوين الناس على العملات الورقية ليست جديدة، لفت في الوقت ذاته إلى أن القرار يعتبر إيجابي من الناحية الاقتصادية، خاصة أن كافة دول العالم لا تتداول العملات الورقية الكاش” بهذه الطريقة.

وعن مدى تأثر المواطنين بهذا القرار وإمكانية عدم قبول العملات المدون عليها، قال إبراهيم: “نحن نحتاج إلى توعية إعلامية، واللي عايز يتجنب ضياع أمواله، يسيب الكاش، ويتعامل بالفيزا ووسائل الدفع الإلكتروني”.

هذا وقد ذكرت أربعة مصادر مصرفية، في بنوك عامة وخاصة، إن البنوك لم تتلق أي تعليمات من المركزي، حتى الآن، بخصوص منع تداول العملات الورقية المدون عليها أي عبارات نصية.

جدير بالذكر أن التليفزيون المصري، قد أذاع عصر اليوم الاثنين، بيانا من البنك المركزي، بخصوص إصدار قرار منع تداول أي عملات ورقية مدون عليها عبارات نصية أو مرسوم عليها .