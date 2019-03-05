الشتاء يودعنا بأمطار رعدية.. الأرصاد: طقس غير مستقر والعظمى بالقاهرة 18 درجة

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أبى فصل الشتاء أن تنقضى أخر أيامه دون أن يودعنا بطقس شتوي وأمطار غزيرة، حيث تعرضت محافظتي القاهرة والجيزة، وعدد من محافظات الجمهورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس، لموجة من الأمطار الرعدية الغزيرة وصاحبها نشاط مكثف للرياح وبرق ورعد.

وحسب ما جاء في توقعات رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبدالعال، يستمر سقوط الأمطار على القاهرة والسواحل الشمالية اليوم، موضحا أن الطقس سوف يشهد انخفاضًا بمقدار درجتين عن طقس أمس، لتصل إلى 18 درجة فى المتوسط.

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وأضاف عبد العال فى تصريحات تليفزيونية، أنه من المتوقع أن نشهد استقرارا فى حالة الطقس مع نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها بداية من يوم الأربعاء المقبل لتنتهى آخر موجة شتوية هذا العام.

وفي نشرتها الدورية التي تصٌدر يوميًا عن أحوال الطقس في محافظات مصر، اوضح هيئة الأرصاد الجوية أن خبراء الطقس يتوقعون انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة ليكون طقس اليوم الثلاثاء، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف الخبراء في نشرة أحوال الطقس ، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كذلك تنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة في البحرين.

وعن حالة البحرين أشار خبراء الأرصاد، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ويعرض لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حسب ما ورد في نشرة أخبار الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 18

شبين الكوم 13 18

طنطا 12 17

دمنهور 13 17

الإسكندرية 14 16

بلطيم 12 16

مطروح 10 17

السلوم 09 18

سيوة 11 19

بورسعيد 12 16

دمياط 11 16

الزقازيق 12 17

الاسماعلية 10 17

السويس 11 17

العريش 09 17

رفح 08 16

رأس سدر 11 19

نخل 04 16

نويبع 14 19

طابا 08 17

كاترين 02 11

الطور 10 21

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 11 22

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 19

بنى سويف 10 19

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 08 21

قنا 08 22

الأقصر 09 24

أسوان 11 25

أبوسمبل 12 25

الوادى الجديد 06 24

شلاتين 14 28

ابو رماد 14 26

راس حدربة 15 26

حلايب 16 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس،على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 16 31

المدينة 13 26

الرياض 14 26

المنامة 18 22

أبوظبى 16 27

الدوحة 16 25

الكويت 12 24

دمشق 03 15

بيروت 13 17

عمان 05 12

القدس 06 12

غزة 12 17

بغداد 10 23

مسقط 20 25

صنعاء 09 25

الخرطوم 19 36

طرابلس 10 19

تونس 09 22

الجزائر 10 19

الرباط 11 20

نواكشوط 16 31

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس،على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -01 13

اسطنبول 06 13

اسلام اباد 08 21

نيودلهى 11 24

جاكرتا 23 31

بكين 03 16

كوالامبور 24 34

طوكيو 09 14

أثينا 09 17

روما 06 18

باريس 07 12

مدريد 07 17

برلين 04 13

لندن 06 11

مونتريال -13 -03

موسكو 01 03

نيويورك -08 03

واشنطن -06 04