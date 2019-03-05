تحذيرات من الشبورة المائية.. والمرور تحذر قائدي السيارات

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كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل في هيئة الأرصاد الجوية، عن أن أغلب محافظات الجمهورية سوف تشهد خلال الـ 48 ساعة المقبلة، أي اليوم وغدًا نشاط مكثف للشبورة المائية، مشيرًا إلى أنها ستبدأ من الصباح الباكر وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا على بعض المناطق.

وأوضح شاهين، أنه بداية من اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس، ستشهد درجات الحرارة إنخفضاضًا طفيفًا يصل إلى 3 درجات، ما ينتج عنه إحساس المواطنين بالبرودة، تصاحبه موجة من سقوط الأمطار على السواحل الشمالية و على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء، تكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية في بعض الأحيان.

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وقال مدير إدارة التحاليل في هيئة الأرصاد الجوية: “من المقرر أن تقل سرعة الرياح اليوم الثلاثاء على المناطق الشمالية، مع نشاطها في جنوب البلاد تكون محملة بالرمال والاتربة على المناطق المكشوفة”.

وأنهى الدكتور محمود شاهين، حديثه بتوجيه النصح إلى السائقين بتوخي الحذر، وتنفيذ تعليمات المرور بكل دقة للحفاظ على أرواح المواطنين.​

وعلى صعيد متصل، حذرت اﻹدارة العامة للمرور، من السرعة العالية أثناء قيادة السيارات، خاصة عقب سقوط اﻷمطار، على المحاور والطرق الداخلية في القاهرة والجيزة والرابطة بين المحافظات، منعًا لانزلاق السيارات وانقلابها على الطرق ووقوع حوادث على المحاور وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المركبات.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية على المحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وتوفر الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تساعد قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.​

وكانت الهيئة العامة للأصاد الجوية قد حذرت المواطنين من تعرض محافظات الجمهورية لموجة من الطقس السئ التي يصاحبها نشاط مكثف للشبورة المائية في الصباح وانخغاض في درجات الحرارة وموجة سقوط الأمطار الغزيرة والتي تكون رعدية في بعض المناطق.