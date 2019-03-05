إليكم.. تعليمات المرور للقيادة الآمنة في الشبورة والأمطار

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حذرت اﻹدارة العامة للمرور، من السرعة العالية أثناء قيادة السيارات، خاصة عقب سقوط اﻷمطار، على المحاور والطرق الداخلية في القاهرة والجيزة والرابطة بين المحافظات، منعًا لانزلاق السيارات وانقلابها على الطرق ووقوع حوادث على المحاور وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المركبات.

وصرح اللواء عصام شادي مساعد الوزير للمرور، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس، أن غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تتابع بدقة حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كذلك يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية على المحاور، مع انتشار الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

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كذلك قامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير عددًا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.​

وحرصا من الإدارة العامة للمرور على حياة المواطنين من التعرض لحوادث الطرق نشرت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني نصائح الإدارة العامة للمرور لقائدي السيارات للقيادة الآمنة.

وتقدم الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات للقيادة الآمنة في الظروف الخاصة للقيادة أثناء وجود الشبورة أو المطر .

1- أفضل نصيحة للتغلب على الشبورة هي ألا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

2- الالتزام بتعليمات رجل المرور

3- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة

4- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت .

5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.

6- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

7- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به .

8- استعمال مساحات الزجاج بصفه مستمرة.. و استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك .

9- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأي سبب من الأسباب، كذلك مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك والسير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

10- لا تتخط السيارة التي أمامك أثناء الشبورة .

11- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

12- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر .

13- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

14- التحكم في عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية .

15 – مضاعفة مسافة الأمان بين سياراتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان .

16- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه .

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، خلال توقعاتها لطقس اليوم الخميس، بكثافة ظهور الشبورة المائية، من اليوم وخلال الفترة المقبلة على كل الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

وكانت الهيئة العامة للأصاد الجوية قد حذرت المواطنين من تعرض محافظات الجمهورية لموجة من الطقس السئ التي يصاحبها نشاط مكثف للشبورة المائية في الصباح وانخغاض في درجات الحرارة وموجة سقوط الأمطار الغزيرة والتي تكون رعدية في بعض المناطق.