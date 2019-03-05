انتهاء الحجز الإلكتروني بمشروع “جنة” بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد.. الخميس المقبل

Advertisements

أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أنه من المقرر انتهاء عملية الحجز الإلكتروني أمام الحاجزين في مشروع جنة للإسكان الفاخر، بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، يوم الخميس المقبل، الموافق 7 مارس.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، قد قامت بطرح وحدات المرحلة الثانية من مشروع ” جنة” بمساحات تصل إلى 100 متر وحتى 150 مترًا، للحجز أمام المواطنين في 18 فبراير الماضي، بواقع 2184 وحدة سكنية، ويتم تخصيص الوحدات بأسبقية الحجز، بعد التسجيل واستخراج رقم استمارة الحجز أون لاين عبر الموقع التالي: www.hdb-reservation.com، بالإضافة إلى سداد مبلغ جدية الحجز، ويبلغ نحو 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل، خلال الفترة من 18 فبراير حتى 7 مارس المقبل، ببنك التعمير والإسكان- فرع الدقي.

Advertisements

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن عملية الحجز تتم عن طريق الدخول على الموقع الإليكتروني (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور، حيث يقوم الحاجز بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع بالرقم القومي الخاص به ورقم الموبايل، والبريد الإليكتروني، ويفضل تسجيل البريد الإلكتروني (الإيميل)، خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة (SMS)، بكلمة مرور يستخدمها الحاجز فيما بعد في الدخول على الموقع.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة)، عندها سوف تظهر شاشة خاصة بتسجيل البيانات الأساسية وهي: (اسم العميل – العنوان – الرقم القومي للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومي).

ثم يقوم الحاجز بتحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج / الزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة، وفي نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

والخطوة الأخيرة هي أن يقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان – فرع الدقي.

يتم اختيار الوحدات إلكترونيا عبر موقع الحجز نفسه، بداية من العاشرة صباح الأحد، الموافق 17 مارس، حتى منتصف ليل الخميس، الموافق 28 مارس.

ووفق ما ورد في كراسة الشروط الخاصة بمشروع «جنَّة» فأنه تجمع عمراني يحقق الخصوصية والرفاهية ويتواءم مع المعدلات التخطيطية الحديثة بحيث تتوافر به المسطحات الخضراء والأنشطة الترفيهية والتجارية ليواكب المشروعات المميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحاط بسور لتحقيق الخصوصية.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تسليم الوحدات سيكون خلال 18 شهرًا، وأن كل كمبوند يشمل: مبنى اجتماعي وحمامات سباحة، وهو ما لم يرد نصًا في كراسة الشروط؛ وهو ما أثار حفيظة بعض المتابعين للشأن العقاري، إلا أن الكراسة أشارت إلى أن “الإعلان جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملا لأحكامه”.

وحسب الشروط المعلنة فإن أسلوب السداد كالتالي : استكمال سداد 15% من قيمة الوحدة بالإضافة إلى 1.5% مصاريف إدارية ومجلس أمناء خلال الفترة من 31 مارس حتى 30 أبريل 2019، ثم سداد 10% خلال شهور، و15% عند الاستلام، على أن يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدد 3 أو 5 أو7 سنوات، يبدأ القسط الأول بعد 3 شهور من الاستلام.

وأشارت إلى خصم 7% من قيمة الوحدة في حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز، بخلاف وديعة الصيانة المقررة بـ5% من قيمة الوحدة.

ووضعة وزارة الإسكان بعض الشروط الخاصة بالحجز نصَّت على: أن يكون المتقدم للحجز له أهلية التصرف أو التعاقد، مع جواز تقدم لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصي عليه بقرار وصاية، وألا يكون قد حصل أو أحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأبناء القصر) على وحدة سكنية أو قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعي.

ونوهت هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن لكل وحدة سكنية بالمشروع حصة من الأرض، وأن بعض وحدات الدور الأرضي قد تشتمل على حدائق بمساحات مختلفة سيتم إتاحتها بمقابل حق انتفاع.

وشددت الهيئة في بيان سابق لها إنه يمكن إلغاء التخصيص للحاجز في حالة التنازل أو التصرف في الوحدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام في الموعد المحدد، مع خصم 1.5% من قيمة الوحدة (مصاريف إدارية ومجلس أمناء) حال إلغاء التخصيص قبل التسليم مع خصم 7% سنويا من تاريخ الاستلام.

جدير بالذكر أن وحدات مشروع “جنة” موزعة في مدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد على النحو كالأتي:

طرح 1128 وحدة في مدينة القاهرة الجديدة بسعر 9700 جنيه للمتر مربع، و1056 بمدينة الشيخ زايد بسعر 11250 جنيها للمتر مربع، وتتراوح مساحاتها بين 100 و150 متر مربع.

طرح 1056 وحدة سكنية، بمدينة الشيخ زايد، يصل سعر المتر فيها إلى 11250 جنيهًا، بنسب تميز تتراوح بين 1% و1.6% من ثمن الوحدة.

وبهذا يسجل سعر الوحدة الـ100 متر بمدينة الشيخ زايد نحو مليون جنيه و125 ألفًا، والوحدة الـ130 مترًا بمليون جنيه و462 ألفًا، والوحدة الـ150 متر بمليون 687 ألفًا.

بينما سجل سعر المتر في الوحدات المطروحة في مدينة القاهرة الجديدة نحو 9700 جنيه، حيث يجرى طرح 1128 وحدة سكنية، بنسب تميز تراوحت بين 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة.

ووصل سعر الوحدة الـ100 متر إلى 970 ألف جنيه، والوحدة الـ130 متر إلى مليون و261 ألفًا، والوحدة الـ150 متر فستصل إلى مليون و455 ألفًا جنيه.

يذكر أن وحدات مدينة القاهرة الجديدة تقع في منطقة الجمعيات بالقرب من طريق القاهرة – العين السخنة، بينما تقع وحدات الشيخ زايد في منطقة الثورة الخضراء، بالقرب من طريقة النزهه.