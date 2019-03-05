الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف 2020

Advertisements

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة أنه بنهاية شهر يونيو من عام 2020، ستكون الوزارة انتهت من تنفيذ أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وعدد من مشروعات المرافق والخدمات، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأصدرت وزارة الإسكان اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس، بيانًا أوضحت فيه ما هي المشروعات التي تستهدف الوزارة الانتهاء منها حتى نهاية يونيو من العام المقبل 2020.

Advertisements

حيث أوضح “الجزار” خلال البيان أن المشروعات المقرر الانتهاء من تنفيذها في هذه الفترة تضم: تنفيذ 23412 وحدة سكنية شاملة 952 فيلا، و2050 وحدة إسكان مختلط، بالحي الثالث “كابيتال ريزيدانس”، وهو المشروع الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، وتبلغ مساحته ألف فدان تقريباً، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات، هذا إلى جانب مبانى الخدمات المختلفة، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ نحو 15 ألف وحدة و230 فيلا بالحى الخامس “جاردن سيتى الجديدة”، وتبلغ مساحته حوالى ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بالإضافة إلى منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالى 2000 وحدة سكنية وفندقين.

وأضاف وزير الإسكان: “أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة “كابيتال بارك”، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة تزيد عن ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهي حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، وسيكون يمن السهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع”.

وأوضح المهندس عاصم الجزار، أن الحدائق المركزية بمشروع “كابيتال بارك” تنقسم إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، من الشرق إلى الغرب تربطها بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً ، مشيرا إلى أن القطاع الأول وهو “CP 01″، مساحته 375 فداناً، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم).

أما القطاع الثاني وهو “CP 02″، تبلغ مساحته نحو 306 أفدنة، وهذا القطاع يعتبر بمثابة مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فداناً.

وتابع وزير الإسكان: “أما القطاع الثالث فهو “CP 03″، تبلغ مساحته 309 فدانًا، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية “CBD”، ويتضمن هذا الجزء حوالى 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادي الرياضي الترفيهي) بإجمالي مساحة أكثر من 50 فدانًا”.

كما لفت الجزار، خلال البيان أنه من المستهدف كذلك الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمحطة المعالجة بطاقة 50 ألف م3/يوم، وتنفيذ 5 مدارس دولية، ومبني مجمع المطاعم، والمسجد، كذلك الانتهاء من مرافق الحي الحكومي، والمنطقة الاستثمارية، والأحياء السكنية الثالث الخامس.