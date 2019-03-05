مصر للطيران: تشغيل خط جديد إلى واشنطن بمعدل 3 رحلات إسبوعية يونيو المقبل

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أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، أن شهر يونيو المقبل سوف يشهد إطلاق تشغيل خط طيران جديد مباشر من القاهرة إلى واشنطن.

حيث صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس، أن الشركة قررت تشغيل خط جديد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بدءًا من 3 يونيو المقبل، على أن يتم تشغيل 3 رحلات أسبوعية بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج “الدريملاينر 787-9” والتي من المقرر أن تتسلم الشركة أولى الطائرات نهاية مارس الجاري لتنضم إلى الأسطول.

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وأكد “عادل” أن الشركة وضعت خططًا طموحة تستهدف توسيع شبكة خطوطها الجوية، وقامت بدراسة عدة خطوط استراتيجية وفقًا لعدد من العناصر والتي من أهمها: معدلات الحركة من وإلى هذه النقاط، وكذلك توفير المزيد من التكامل إلى شبكة خطوط الشركة، والتي تصل إلى أكثر من 70 نقطة مباشرة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 40 نقطة أخرى عن طريق المشاركة بالرمز.

وأشار رئيس مصر للطيران، إلى حرص الشركة على تطوير أسطولها الجوين حيث سيتم إضافة 45 طائرة جديدة من أحدث الطرازات اعتبارًا من شهر مارس الجاري وحتى عام 2022 .

ومن ناحيته كشف الطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن الموعد الذي قررت فيه الشركة تشغيل الطراز الجديد من “بوينج” وهو 3 يونيو المقبل.

وذكر “الخولي” أن الطراز الجديد من “بوينج” يتميز بتطوره تكنولوجيًا، حيث تتسع الطائرة لعدد 309 مقاعد من بينها 30 مقعد بدرجة رجال الأعمال، والتي توفر خصوصية أعلى للركاب، هذا فضلا عن توفير أعلى مستويات الترفيه من خلال الشاشات الشخصية الكبيرة المتوفرة سواء بدرجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية ، كما توفر الطائرة مميزات إضافية مثل خدمة الواي فاي على الرحلة ، وكذلك خدمة التجوال بالإضافة إلى العديد من الخصائص المتطورة الأخرى مثل تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وغيرها .