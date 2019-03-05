عاجل.. “مقطورة ” تدهس 3 سيارات ميكروباص بالبحيرة و مقتل 6 أشخاص وإصابة 34 آخرين (صور)

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حادث مروع شهده طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بالقرب من كفر الدوار- البحيرة، منذ قليل، حيث لقى 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 34 آخرون فى حادث تصادم سيارة نقل “مقطورة” بـ3 سيارات ميكروباص على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية معمل القزاز بالبحيرة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى وكفر الدوار والإسكندرية، ونقل الجثث إلى مستشفى كفر الدوار العام.

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وقال أحد شهود العيان، أن الحادث قد وقع بسبب وجود الشبورة المائية الكثيفة على الطريق كذلك موجة سقوط الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء,

وشهدت حركة المرور بطريق مصر إسكندرية الزراعى حالة توقف تام بسبب الحادث، وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وكان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات على الطريق الزراعى السريع أمام قرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار، وأدى الحادث إلى توقف الحركة المرورية على الطريق.