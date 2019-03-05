عاجل.. أسماء المصابين في حادث تصادم مقطورة بـ 3 سيارات ميكروباص بالبحيرة

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، قرب مدينة كفر الدوار بالبحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس، حادث مروع إثر تصادم سيارة نقل “مقطورة” بـ 3 سيارات ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص فيما أصيب 34 آخرون.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى وكفر الدوار والإسكندرية، ونقل الجثث إلى مستشفى كفر الدوار العام.

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وقال أحد شهود العيان، أن الحادث قد وقع بسبب وجود الشبورة المائية الكثيفة على الطريق كذلك موجة سقوط الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء.

1- أميرة محمود شرف 18 سنة – المحمودية – مصاب

2- صفاء عبده أبو الحسن 18 سنة – المحمودية – مصاب

3- عزت محمد سعد 55 سنة – أبو حمص – مصاب

4- أحمد خميس حسن 35 سنة – المحمودية – مصاب

5- جابر الصافي إسماعيل 50 سنة – الوكيل- كفر الدوار – مصاب

6- فاطمة السيد أبو الفضل 45 سنة – الوكيل- كفر الدوار – مصاب

7- محمد عوض أبو نعمة 25 سنة – أبو حمص – مصاب

8- فارس عبدالله البربري 50 سنة – أبو حمص – مصاب

9- محمد شحاتة سعد 35 سنة – الوكيل- كفر الدوار – مصاب

10- خالد محمود محمد 40 سنة – أبو حمص – مصاب

11- مسعود عبد المنعم 25 سنة – المحمودية – مصاب

12- محمد أحمد سلامة 35 سنة – المحمودية – مصاب

13- حسن على منصور 37 سنة – أبو حمص – مصاب

15- عبدالرحمن عبدالكريم 16 سنة- أبو قير – متوفي

16- شاكر سعد إبراهيم 35 سنة – أبو حمص – مصاب

17- محمد صلاح عثمان 36 سنة -سوهاج – مصاب

وجار التعرف على باقي أسماء وهوية المصابين والمتوفين بالحادث ، علمًا بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى وكفر الدوار والإسكندرية، ونقل الجثث إلى مستشفى كفر الدوار العام.

وشهدت حركة المرور بطريق مصر إسكندرية الزراعى حالة توقف تام بسبب الحادث، وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وكان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات على الطريق الزراعى السريع أمام قرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار، وأدى الحادث إلى توقف الحركة المرورية على الطريق.