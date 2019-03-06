كيفية تحويل رصيد اتصالات و جميع اكواد اتصالات المختصرة

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اتصالات مصر هي ثالث شبكة للهاتف المحمول في مصر، لديها شهرة واسعة والكثير من المستخدمين داخل مصر، ونظرًا لحجم الشركة الكبير فهى توفر خدمات لتسهيل استخدام الشبكة للعملاء، من ضمن هذه الخدمات هي خدمة تحويل الرصيد من رقم اتصالات لرقم اتصالات اخر، سنوضح لك كيفية إستخدام الخدمة عن طريق كود مختصر وبدون الاتصال بخدمة العملاء وسنوضح لك جميع الاكواد المختصرة الخاصة بالشركة.

تفاصيل تحويل رصيد اتصالات

إذا كنت من عملاء الكارت سيمكنك تحويل الرصيد لأي رقم اتصالات بقيمة تتراوح بين 1 إلى 50 جنيه في المرة بحد أقصى 100 جنيه شهريًا، وقيمة التحويل وتكلفة الخدمة تخصم من رصيدك بعد القيام بعملية التحويل مباشرةً وبالطبع يجب ان يتوفر رصيد كافي في الخط لتتم العملية، وايضًا يجب ان يكون رصيدك المتبقي بعد عملية التحويل هو 1.5 جنيه او أكثر.

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وإذا كنت من عملاء الاشتراك الشهري فيمكنك تحويل رصيد لجميع عملاء الكارت بقيمة تتراوح بين 1 إلي 50 جنيه في المرة بحد أقصى 100 جنيه شهريًا ايضًا، وتضاف قيمة التحويل وتكلفة الخدمة على الفاتورة الشهرية.

ورسوم التحويل لكلاً من عملاء الكارت او عملاء الاشتراك الشهري هي 2% لكل عملية تحويل، و بحد ادني 30 قرش لكل عملية، وكمثال.. عند تحويل 1 جنيه أو 10 جنيه سيتم خصم 30 قرش، وعند تحويل 20 جنيه سيتم خصم 40 قرش، وعند تحويل 80 جنيه سيتم خصم 160 قرش.

كيفية تحويل رصيد اتصالات

يجب اتباع الخطوات الآتية حتى تتمكن من تحويل الرصيد، ولكل من عملاء الكارت و عملاء الاشتراك الشهري طريقة تحويل مختلفة.

التحويل لعملاء الكارت :

اولًا يجب ادخال الكود المختصر (نجمة 577 نجمة رقم الخط المرسل إليه نجمة المبلغ المراد تحويله شباك) في قائمة الإتصال، وعلى سبيل المثال.. عند تحويل رصيد بقيمة 50 جنيه لرقم 01100000000 يكتب الكود بهذا الشكل (*577*01100000000*50#)

بعد القيام بكتابة الكود اضغط على اتصال، سيتم اجراء عملية التحويل على الفور وخصم قيمة التحويل ورسوم التحويل من الخط، وسيصلك رسالة نصية لتأكيد عملية التحويل.

التحويل لعملاء الاشتراك الشهري :

هناك ثلاث طرق سنوضحهم لك واتبع ما تريد.

قم بالإتصال بالكود المختصر *770# مجانًا وسيُطلب منك الرقم و قيمة التحويل.

قم بالإتصال برقم 770 وأتبع التعليمات (سعر المكالمة هو 30 قرش).

ارسل رسالة نصية إلي رقم 770 تحتوي على الرقم المراد تحويل الرصيد له مسافة ثم المبلغ المراد تحويله (سعر الرسالة هو 1 قرش)

وكمثال على الطريقة الثالثة.. عند تحويل رصيد بقيمة 80 جنيه لرقم 01100000000 تكتب الرسالة بهذا الشكل 01100000000 80.

تحذير عند تحويل رصيد فودافون

عندما تصلك رسالة من رقم موبايل اتصالات تخبرك بأنه تم تحويل رصيد لرقمك بقيمة ما، ومن ثم يتصل بك أحد الأشخاص من نفس الرقم او رقم اخر يخبرك أنه قام بتحويل الرصيد لك عن طريق الخطأ ويطلب منك ان تقوم بإرسال الرصيد له مجددًا فيجب عليك أن تأخد حذرك، فهذه حيلة من بعض الحيل التي يستخدمها بعض الأشخاص النصابين، فيجب عليك اولًا ان تقوم بالاستعلام عن رصيدك عن طريق الكود المختصر (*888# أو *555#)، والتأكد أنه بالفعل تم إضافة رصيد لخطك، إذا تم اضافة رصيد لخطك هذا يعني أن الشخص الذي اتصل بك صادق، وإذا كان الرصيد الموجود في خطك ثابت وليس اكثر من الرصيد الذي كان موجود في خطك سابقًا هذا يعنى انه محتال لهذا لا تقم بتحويل رصيد له، ويجب العلم ان عملاء الاشتراك الشهري يمكنهم تحويل الرصيد فقط ولكن لا يمكنهم استقبال رصيد من خط اخر.

اكواد شركة اتصالات

هذه هي كل الاكواد المختصرة التي توفرها شركة اتصالات لمساعدة العملاء على استخدام الشبكة:

كود الغاء باقة الإنترنت هو *566*1357#.

كود معرفة ميعاد تجديد باقة الإنترنت هو *566*1341#.

كود معرفة إستهلاك باقة الإنترنت هو *566*5#.

كود تجديد باقة الإنترنت هو *566*121#.

كود الإشتراك في باقة إنترنت بقيمة 5 جنيه هو *566*111#.

كود الإشتراك في باقة إنترنت بقيمة 10 جنيه هو *566*112#.

كود الإشتراك في باقة إنترنت بقيمة 15جنيه هو *566*1133#.

كود الإشتراك في باقة إنترنت بقيمة 25 جنيه هو *566*11344#.

كود الإشتراك في باقة إنترنت بقيمة 50 جنيه هو *566*11345#.

كود تجديد باقة المكالمات قبل الميعاد هو *851*2#.

كود تجديد باقة حكاية ميكس هو *708#.

تجديد باقة حكاية قبل الميعاد هو *851*2#.

كود لمعرفة إستهلاك دقائق اتصالات هو *558*1#.

كود لمعرفة إستهلاك دقائق الشبكات الاخري هو *558*4#.

كود للإستعلام عن تجديد باقة المكالمات هو *852* أو *604#.

كود الإستعلام عن رقم الخط هو *947#.

كود الإستعلام عن الرصيد هو *888# أو *555#.

كود لإلغاء خدمة الكول تون هو *15*5#.

كود تحويل الرصيد لنظام الكارت هو *557*الرقم*المبلغ# (تم توضيح التفاصيل في الاعلي).

كود تحويل الرصيد لنظام الفاتورة هو *770# (تم توضيح التفاصيل في الاعلى).

دفع الفاتورة هو *404#.

كود للإشتراك في الخدمات الإخبارية هو *166#.

لإلغاء الإشتراك في الخدمات الإخبارية هو رسالة فاضية لرقم 29.

كود خدمة سلفني شكرا هو *911#.

كود خدمة كلمني شكرا هو *111*الرقم#.

كود الاتصال على حساب الغير هو رقم الهاتف ثم #.

كود رسائل الظبط هو *100#.

لمعرفة رمز الباك PUK اتصل علي رقم 500 ثم اضغط 2.