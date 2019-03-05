الحكومة توضح حقيقة مراقبة محادثات المواطنين عبر الفيس بوك

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صرح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصرية، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن “مراقبة الحكومة المصرية لكافة محادثات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك، وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.

قام المركز الإعلامي بالتواصل مع الجهة المسؤولة في هذا الصدد، وهي “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، والتي أوضحت أنه لا صحة لتلك الأنباء على الإطلاق.

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الاتصالات: لا صحة لمراقبة محادثات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كما أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي مراقبة على المحادثات الخاصة بالمواطنين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء “موقع الفيس بوك، أو موقع تويتر، أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي”.

وشددت الوزارة على أن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، لا يتضمن أى مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل السوشيال ميديا، بل على العكس فإن القانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يشدد على حماية بيانات المواطنين، وحماية الخصوصية، ويعمل على تجريم إفشاء تلك البيانات، وأن كل ما يثار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، الغرض منها إفشال الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

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