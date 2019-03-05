بعد الأمطار الرعدية.. الأرصاد تعلن عن تفاصيل حالة طقس غدًا الأربعاء

Advertisements

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل على شمال البلاد، مائل للدفء على المناطق الجنوبية، خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

وأكدوا على وجود الشبورة المائية خلال ساعات الصباح التي تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد، تمتد إلى مناطق شمال الصعيد، كما تظهر السحب المتوسطة، والمنخفضة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، ومحافظة سيناء.

Advertisements

الأرصاد: الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة

وأكد خبراء الأرصاد أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، يزداد نشاط الرياح على مناطق جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في تلك المناطق.

حالة البحار

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، وحركة الرياح السطحية شمالية غربية، وحالة بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج في البحر الأحمر يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، وحركة الرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على مدن ومحافظات مصر

القاهرة الصغرى 12، والعظمى 20.

شبين الكوم الصغرى 12، والعظمى 20.

طنطا الصغرى 11، والعظمى 18.

دمنهور الصغرى 11، والعظمى 19.

الإسكندرية الصغرى 12، والعظمى 19.

بلطيم الصغرى 13، والعظمى 18.

مطروح الصغرى 10، والعظمى 17.

السلوم الصغرى 09، والعظمى 18.

سيوة الصغرى 07، والعظمى 19.

بورسعيد الصغرى 13، والعظمى 18.

دمياط الصغرى 12، والعظمى 18.

الزقازيق الصغرى 13، والعظمى 18.

الإسماعيلية الصغرى 10، والعظمى 19.

السويس الصغرى 11، والعظمى 19.

العريش الصغرى 11، والعظمى 18.

رفح الصغرى 10، والعظمى 18.

رأس سدر الصغرى 12، والعظمى 22.

نخل الصغرى 05، والعظمى 17.

نويبع الصغرى 14، والعظمى 22.

طابا الصغرى 11، والعظمى 18.

كاترين الصغرى 02، والعظمى 16.

الطور الصغرى 12، والعظمى 21.

شرم الشيخ الصغرى 12، والعظمى 23.

الغردقة الصغرى 11، والعظمى 24.

مرسى علم الصغرى 12، والعظمى 23.

الفيوم الصغرى 11، والعظمى 20.

بنى سويف الصغرى 11، والعظمى 20.

المنيا الصغرى 09، والعظمى 21.

أسيوط الصغرى 08، والعظمى 21.

سوهاج الصغرى 08، والعظمى 21.

قنا الصغرى 08، والعظمى 22.

الأقصر الصغرى 07، والعظمى 24.

أسوان الصغرى 10، والعظمى 25.

أبوسمبل الصغرى 11، والعظمى 25.

الوادى الجديد الصغرى 06، والعظمى 24.

شلاتين الصغرى 13، والعظمى 28.

أبو رماد الصغرى 13، والعظمى 26.

رأس حدربة الصغرى 14، والعظمى 26.

حلايب الصغرى 15، والعظمى 25.

أقرا المزيد الشتاء يودعنا بأمطار رعدية.. الأرصاد: طقس غير مستقر والعظمى بالقاهرة 18 درجة