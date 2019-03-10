باقات اتصالات للإنترنت .. جميع انواع الباقات وأسعارها

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توفر شركة اتصالات مصر العديد من انواع الباقات الخاصة بالإنترنت، فيوجد باقات اتصالات اليومية وباقات نت اتصالات الشهرية المتنوعة، وايضًا يوجد باقات نت اتصالات إضافية لزيادة حجم باقتك عند الحاجة، وفي هذا المقال سنوضح لك جميع التفاصيل مثل سعة الباقة، وسعر وكيفية الإشتراك، وجميع التفاصيل الاخري.

باقات كونكت X

باقات كونكت اكس الشهرية تعتبر أكبر الباقات المتوفرة من باقات نت اتصالات ، ويمكنك عند الإشتراك تقسيم الباقة حسب استخدامك.

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باقة كونكت اكس 5 ج

سعر الاشتراك الشهري هو 5 جنيه.

سعة الباقة هي 350 ميجا X.

للإشتراك ارسل 5 إلي رقم 090.

باقة كونكت اكس 10ج

سعر الباقة هو 10 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 1000 ميجا X.

للإشتراك ارسل 10 إلي رقم 090.

باقة كونكت اكس 20ج

سعر الباقة هو 20 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 2250 ميجا X.

للإشتراك ارسل 20 إلي رقم 090.

باقة كونكت اكس 35ج

سعر الباقة هو 35 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 4500 ميجا X.

للإشتراك ارسل 35 إلي رقم 090.

باقة كونكت اكس 50ج

سعر الباقة هو 50 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 7000 ميجا X.

للإشتراك ارسل 50 إلي رقم 090.

باقة كونكت اكس 75ج

سعر الباقة هو 75 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 11.000 ميجا X.

للإشتراك ارسل 75 إلي رقم 090.

باقة كونكت اكس 125ج

سعر الباقة هو 125 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 21.000 ميجا X.

للإشتراك ارسل 125 إلي رقم 090.

باقة كونكت اكس 250ج

سعر الباقة هو 250 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 48.000 ميجا X.

للإشتراك ارسل 250 إلي رقم 090.

باقة كونكت اكس 400ج

سعر الباقة هو 400 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 90.000 ميجا X.

للإشتراك ارسل 400 إلي رقم 090.

الباقات الإضافية :

باقة 5 جنيه توفر 350 ميجا X (للإشتراك ارسل 05 إلي رقم 090).

باقة 10 جنيه توفر 1000 ميجا X (للإشتراك ارسل 010 إلي رقم 090).

باقة 20 جنيه توفر 2250 ميجا X (للإشتراك ارسل 020 إلي رقم 090).

صلاحية الباقة الإضافية طول فترة صلاحية باقة كونكت X.

تفاصيل اخرى للباقات :

يمكنك ترحيل الميجا X المتبقية من الباقة الشهرية الحالية إلي الشهر التالي عند تجديد الباقة في اليوم ال28 او ما قبل هذا اليوم.

يمكن ترحيل الميجا X المتبقية من الشهر الحالي الي الشهر التالي عند تجديد الباقة في ميعادها، اي قبل نهاية الاسبوع الرابع.

الباقات التى بسعر اقل او يساوي 75 جنيه يمكنهم استخدام الميجا X الجديدة في السوشيال ميديا أو البث المباشر ب1 ميجا X، وباقي المواقع بـ2 ميجا X.

الباقات التى بسعر اكثر من او يساوي 125 جنيه يمكنهم استخدام الميجا X الجديدة في السوشيال ميديا و البث المباشر معًا ب1 ميجا X، وباقي المواقع بـ2 ميجا X .

المحاسبة بعد الباقة تكون 15 قرش للميجابايت.

مواقع وتطبيقات السوشيال: فيسبوك، واتساب، انستجرام، تويتر، ماسنجر وسناب شات.

مواقع و تطبيقات البث المباشر: يوتيوب، شاهد نت، ساوند كلاود وأنغامي.

باقات كونكت

باقة كونكت هي باقة تشبه كونكت X من باقات نت اتصالات لكن سعة الباقة أقل قليلًا في الحد الاقصي، فباقات كونكت تبدأ بـ250 ميجابايت وحتي 12000 ميجابايت.

باقة كونكت 7.5

سعر الباقة هو 7.5 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 250 ميجابايت.

الرقم المختصر للإشتراك: *566*75#.

باقة كونكت 15

سعر الباقة هو 15 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 750 ميجابايت.

الرقم المختصر للإشتراك: *566*15#.

باقة كونكت 30

سعر الباقة هو 30 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 1800 ميجابايت.

الرقم المختصر للإشتراك: *566*30#.

باقة كونكت 45

سعر الباقة هو 45 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 2800 ميجابايت.

الرقم المختصر للإشتراك: *566*45#.

باقة كونكت 60

سعر الباقة هو 60 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 4250 ميجابايت.

الرقم المختصر للإشتراك: *566*60#.

باقة كونكت 100

سعر الباقة هو 100 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 9000 ميجابايت.

الرقم المختصر للإشتراك: *566*100#.

باقة كونكت 150

سعر الباقة هو 150 جنيه شهريًا.

سعة الباقة هي 12000 ميجابايت.

الرقم المختصر للإشتراك: *566*150#.

الباقات الإضافية :

كونكت الاضافية 7.5، توفر 250 ميجابايت بسعر 7.5 جنيه.

كونكت الاضافية 15، توفر 750 ميجابايت بسعر 15 جنيه.

كونكت الاضافية 30، توفر 1800 ميجابايت بسعر 30 جنيه.

صلاحية الباقة الإضافية طول فترة صلاحية باقة كونكت.

تفاصيل اخرى للباقات :

باقة اكسترا 10 جنية بلا حدود غير صالحة لباقة كونكت 15 جنيه و كونكت 7.5 جنيه.

لإلغاء باقة كونكت ارسل رسالة نصية لرقم 566 تحتوي علي حرف “C” او اتصل برقم *566# واتبع الخطوات.

لإلغاء باقات اكسترا الإضافية ارسل رسالة نصية لرقم 566 تحتوي علي رقم “7”.

يمكنك ترحيل الميجابايتس المتبقية من الباقة الحالية إلي الشهر التالي عند تجديد الباقة قبل نهاية الاسبوع الرابع، للإشتراك أو الإلغاء اتصل بالكود المختصر *566#.

بعد استهلاك الباقة سيتم محاسبتك بسعر 15 قرش لكل ميجابايت.

باقات سوبر كونكت

باقة سوبر كونكت هي تشبه باقة كونكت و كونكت X من باقات نت اتصالات ولكن الفرق الوحيد هو انه يمكنك الإستمتاع بخدمة سوبر ميجابايتس المجانية التي تمنحك ميجابايتس هدية لإستخدامها في تصفح مواقع السوشيال ميديا أو مواقع البث المباشر.

سوبر كونكت 10

سعر الباقة هو 10 جنيه شهريًا.

حجم الباقة هو 350 ميجابايت.

حجم خدمة السوبر ميجابايت هو 350 ميجابايت.

مجموع الميجابايتس في الباقة: 700 ميجابايت.

الرقم المختصر للإشتراك في الباقة مع خدمة سوبر سوشيال: *22*10*2#.

الرقم المختصر للإشتراك في الباقة مع خدمة سوبر ستريمينج: *22*10*1#.

سوبر كونكت 20

سعر الباقة هو 20 جنيه شهريًا.

حجم الباقة هو 750 ميجابايت.

حجم خدمة السوبر ميجابايت هو 750 ميجابايت.

مجموع الميجابايتس في الباقة: 1500 ميجابايت.

الرقم المختصر للإشتراك في الباقة مع خدمة سوبر سوشيال: *22*20*2#.

الرقم المختصر للإشتراك في الباقة مع خدمة سوبر ستريمينج: *22*20*1#.

سوبر كونكت 35

سعر الباقة هو 35 جنيه شهريًا.

حجم الباقة هو 1500 ميجابايت.

حجم خدمة السوبر ميجابايت هو 1500 ميجابايت.

مجموع الميجابايتس في الباقة: 3000 ميجابايت.

الرقم المختصر للإشتراك في الباقة مع خدمة سوبر سوشيال: *22*35*2#.

الرقم المختصر للإشتراك في الباقة مع خدمة سوبر ستريمينج: *22*35*1#.

سوبر كونكت 65

سعر الباقة هو 65 جنيه شهريًا.

حجم الباقة هو 3250 ميجابايت.

حجم خدمة السوبر ميجابايت هو 3250 ميجابايت.

مجموع الميجابايتس في الباقة: 6500 ميجابايت.

الرقم المختصر للإشتراك في الباقة مع خدمة سوبر سوشيال: *22*65*2#.

الرقم المختصر للإشتراك في الباقة مع خدمة سوبر ستريمينج: *22*65*1#.

سوبر كونكت 130

سعر الباقة هو 130 جنيه شهريًا.

حجم الباقة هو 10.000 ميجابايت.

حجم خدمة السوبر ميجابايت هو 0 ميجابايت.

مجموع الميجابايتس في الباقة: 10.000 ميجابايت.

الرقم المختصر للإشتراك في الباقة مع خدمة سوبر سوشيال و سوبر ستريمينج معًا (جميع المواقع): *22*130*3#.

سوبر كونكت 200

سعر الباقة هو 200 جنيه شهريًا.

حجم الباقة هو 16.000 ميجابايت.

حجم خدمة السوبر ميجابايت هو 0 ميجابايت.

مجموع الميجابايتس في الباقة: 16.000 ميجابايت.

الرقم المختصر للإشتراك في الباقة مع خدمة سوبر سوشيال و سوبر ستريمينج معًا (جميع المواقع): *22*200*3#.

الباقات الإضافية (سوبر اكسترا) :

سوبر اكسترا 5، توفر 200 ميجابايت بسعر 5 جنيه.

سوبر اكسترا 10، توفر 500 ميجابايت بسعر 10 جنيه.

سوبر اكسترا 20، توفر 1250 ميجابايت بسعر 20 جنيه.

ميجابايتس سوبر اكسترا صالحة لكل المواقع.

تفاصيل اخري للباقات :

يمكن ترحيل الميجا X المتبقية من الشهر الحالي الي الشهر التالي عند تجديد الباقة في ميعادها، اي قبل نهاية الاسبوع الرابع.



لباقات 10 و 20 و 35 و 65 يختار العميل خدمة سوبر سوشيال أو سوبر ستريمينج (مواقع البث المباشر).

لباقات 130 و 120 و 300 يستمتع العميل بخدمة سوبر ميجابايتس لكل المواقع والتطبيقات.

لا يمكن الاشتراك في باقات كونكت و باقات سوبر كونكت الجديدة في نفس الوقت.

لا يمكن الاشتراك في باقات سوبر اكسترا الا في وجود باقة سوبر كونكت.

خدمة سوبر ميجابايتس غير متوفرة في باقات سوبر اكسترا، يمكنك إستخدام ميجابايتس سوبر اكسترا علي كل المواقع.

بعد استهلاك الباقة الاساسية سيتم المحاسبة ب 15 قرش لكل ميجابيت.

لتتحكم في الإنترنت و متابعة الاستهلاك قم بزيارة My Etisalat App.

مواقع وتطبيقات السوشيال: فيسبوك، واتساب، انستجرام، تويتر، ماسنجر وسناب شات.

مواقع و تطبيقات البث المباشر: يوتيوب، شاهد نت، ساوند كلاود وأنغامي.

باقات المزيكا والفيديو

باقات المزيكا والفيديو هي باقات اتصالات للإنترنت ولكن مخصصة لمشاهدة الفيديوهات علي تطبيق YouTube، والموسيقي علي تطبيق SoundCloud و Anghami فقط.

باقة الفيديوهات

1 ساعة مشاهدة بسعر 2 جنيه، وصلاحية لمدة اسبوع (للإشتراك ابعت 004 إلي رقم 220).

3 ساعات مشاهدة بسعر 5 جنيه، وصلاحية لمدة شهر (للإشتراك ابعت 005 إلي رقم 220).

10 ساعات مشاهدة بسعر 10 جنيه، وصلاحية لمدة شهر (للإشتراك ابعت 006 إلي رقم 220).

باقة المزيكا

1 ساعة استماع بسعر 1 جنيه، وصلاحية لمدة اسبوع (للإشتراك ابعت 001 إلي رقم 220).

3 ساعات استماع بسعر 3 جنيه، وصلاحية لمدة شهر (للإشتراك ابعت 003 إلي رقم 220).

10 ساعات استماع بسعر 5 جنيه، وصلاحية لمدة شهر (للإشتراك ابعت 003 إلي رقم 220).

تفاصيل اخرى للباقات :

يمكن شراء ساعات المزيكا والفيديو مع باقة الإنترنت او بدونها.

يمكن استعمال الساعات في اي وقت طوال مدة الصلاحية.

ساعة الفيديو تساوي 180 ميجابايت ماعدا باقة ال10 جنية الساعة تساوي 100 ميجابايت.

ساعة المزيكا تساوي حوالي 60 ميجابايت.

عند إنتهاء ساعات الفيديو او المزيكا سيتوفر خيارين للعميل وهما أما شراء ساعات فيديو او مزيكا جديدة أو المحاسبة حسب نظامه.

يمكن للعميل معرفة المتبقي من الساعة عن طريق My Etisalat App ويتم إرسال رسالة للعميل عند إستهلاكه 80% من باقته وعند إنتهاء الباقة.

الباقة اليومية

سعر الباقة هو 1 جنيه يوميًا.

حجم الباقة هو 50 ميجابايت.

الكود المختصر للإشتراك هو: *566#.

تفاصيل اخري عن الباقة :

عند إستهلاك 100% من الباقة قبل منتصف الليل يكون نظام المحاسبة هو 15 قرش للميجابايت.

يمكن استخدام الميجابايتس علي جميع المواقع.

لا يمكن الإشتراك في الباقة في حالة الإشتراك في باقات انترنت اخري.

كانت هذه جميع باقات نت اتصالات الخاصة بشركة إتصالات، نتمني اننا استطعنا مساعدتك في معرفة التفاصيل التي تريد معرفتها.