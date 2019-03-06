تعرف على.. شروط قبول تظلم المحذوفين من بطاقات التموين

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أعلن مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، الدكتور عمرو مدكور، إن تظلمات المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين تتم تبعًا لخمس معايير تم الإعلان عنها عبر “الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر www.tamwin.com.eg” فقط.

خطوات تقديم تظلم المحذوفين من بطاقات التموين

ولفت إلى تلقي وزارة التموين العديد من التظلمات منذ بداية شهر مارس الجاري لعام 2019، وأضاف الدكتور عمرو مدكور، أن تلقي التظلمات متاح عبر الموقع الإلكتروني لدعم مصر.

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وأكد أن تقديم التظلم يتم عن طريق:

زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية “دعم مصر“.

ثم يتم إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

وإدخال رقم البطاقة الذكية.

تحديد محافظة الصرف.

ثم كتابة التظلم دون تقديم أي مستندات.

شروط قبول تقديم تظلم بعد الحذف من بطاقات التموين

وأوضح مستشار وزير التموين، إلى “أن هناك شرط من أجل قبول التظلم، وهو كالتالي:

إرفاق رقم هاتف محمول صحيح بالطلب.

إتاحة التواصل مع صاحب البطاقة في حالة حاجة الوزارة إلى أي مستند لإتمام التظلم.

يجدر هنا الإشارة إلى إن معايير الحذف لغير المستحقين لبطاقات التموين خلال المرحلة الثانية كان كالتالي:

من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلووات شهرياً.

من يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهرياً.

أو من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه عن 30 ألف جنيه سنوياً أو أكثر.

أو من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث.

شاغلي الوظائف العليا.

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