بالفيديو.. قيادي إخواني يوضح كيف استغلت الجماعة غياب “علاء” وترويج شائعة اعتناقه للبهائية

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ربطت جماعة الإخوان المسلمين بين اختفاء نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وهو علاء مبارك وظهور البهائية في جمهورية مصر العربية، وقد استغلت الجماعة هذا الاختفاء بالترويج لشائعة أن ابن مبارك علاء قد اعتنق البهائية.

اعترافات مثيرة من قيادي إخواني منشق بشأن اعتناق علاء مبارك للبهائية

اعترف القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة “إبراهيم ربيع”، بأن جماعة الإخوان المسلمين قد استغلت اختفاء نجل الرئيس مبارك “علاء”، وربطة هذا الاختفاء مع ظهور البهائية في مصر.

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وأضاف “إن الجماعة قد قامت بإثارة شائعة في هذا الصدد بشأن “اعتناق ابن مبارك للبهائية، وأنه سوف يتم الاعتراف بها كديانة من خلال ضغط زوجة الرئيس سوزان مبارك على مجلس الشعب المصري من أجل الاعتراف بالبهائية، لضرب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في صورة ابنه”.

جاء تلك التصريحان من إبراهيم ربيع خلال لقاءمع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي”، وأكد القيادي الإخواني، “أن الجماعة ربطت بين اختفاء نجل الرئيس وظهور البهائية.

وأوضح، “استغلينا الحدث وطلعنا حدوتة، أن علاء مبارك بهائي، وضغط على والديه، لضرب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك”، وتابع حديثه، “أن ذلك كان خلال اجتماع لـ 18 قيادة في الجماعة بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط، وعصام العريان، ومحمود زايد”.

وقد قام علاء محمد حسني مبارك بنشر الفيديو عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق يعترف،إن الجماعة استغلت اختفاء #علاء_مبارك وظهور البهائية وتم ترديد إشاعة إن ابن مبارك اعتنق البهائية وأنه سيتم الاعتراف بها كديانة من خلال ضغط #سوزان_مبارك على مجلس الشعب للاعتراف بالبهائية وذلك لضرب الرئيس مبارك في صورة ابنه@AlaaMubarak_ pic.twitter.com/7X7bgNvl1u — zizi tiger (@zizitiger) March 5, 2019