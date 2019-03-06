محافظة القاهرة استبعاد بعض المواطنين من مشروع أهالينا.. تعرف على الأسباب

Advertisements

صرح اللواء خالد شحاتة رئيس حى السلام أول، عن استبعاد عدد من المواطنين من استلام وحدات سكنية قائمة في مشروع أهالينا 1، وذلك بسبب استلامهم لوحدة سكنية من محافظة القاهرة فى وقت سابق، مما يعد مخالف للقانون بحصول مواطن على وحدتين من المحافظة.

وأضاف اللواء خالد شحاتة، فى تصريحات صحفية له اليوم، “أن المواطنين المستبعدين من استلام الوحدات السكنية، تقدم البعض منهم ببيانات مزيفة من أجل الحصول على وحدة سكنية جديدة على الرغم من استلامهم وحدة سكنية خلال وقت سابق، مما يعد مخالفًا للقانون المصري، وإهدار لحقوق المستحقين للوحدات السكنية من أهالى منطقة الرشاح”.

Advertisements

وأكد رئيس الحى السلام أول، “على وضع خطة زمنية من أجل الانتهاء من إجراءات التسكين الخاصة مشروع أهالينا على أن يتم الانتهاء من تسكين كافة أهالي في منطقة “ترعة الطوارئ”، في مشروع أهالينا من 1 إلى 10 من شهر أبريل القادم لعام 2019”.

أقرا المزيد السبت القادم.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول